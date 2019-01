Stiri pe aceeasi tema

- Rusia crede ca Statele Unite incearca in final sa distruga New Start (Tratatul de reducere de arme nucleare) prin retragerea din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a spus vineri ministrul rus de Externe, Sergei Lavrov, relateaza Reuters.

- Vladimir Putin a amenințat miercuri ca Rusia va dezvolta noi rachete cu raza medie de acțiune daca Statele Unite se retrag, așa cum au amenințat, din tratatul nuclear din 1987 (INF) care reglementeaza folosirea acestor arme, scrie AFP.

- "Incalcarea INF de catre Rusia erodeaza bazele unui control efectiv al armamentului si submineaza securitatea aliata", urmarind "slabirea generala a arhitecturii de securitate euro-atlantice", se arata intr-o declaratie comuna a ministrilor de externe din NATO, reuniti la Bruxelles."Facem…

- Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a afirmat luni, in cursul unei vizite in capitala germana, ca Berlinul este in raza de actiune a noilor rachete rusesti de croaziera SSC-8, capabile sa poarte o incarcatura nucleara, relateaza agentia DPA, potrivit Agerpres. ''Aceste rachete de croaziera…

- Diplomatul rus Andrei Belousov a recunoscut ca Rusia se pregateste pentru eventualitatea unui razboi, acuzand totodata SUA ca prin retragerea lor din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) pregatesc un razboi.

- La doua zile dupa anuntul SUA privind retragerea dintr-un tratat important privind armele nucleare, consilierul pentru securitate al Casei Albe, John Bolton, se intalneste luni la Moscova cu seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov, care asteapta explicatiile sale, potrivit France Presse, scrie Agerpres.…