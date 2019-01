Stiri pe aceeasi tema

- Anul trecut, achizitiile de aur ale Rusiei au crescut semnificativ in urma reducerii detinerilor de obligatiuni americane, dupa ce Washingtonul a impus noi sanctiuni impotriva entitatilor rusesti, in aprilie.Banca Centrala a Rusiei a anuntat vineri ca a cumparat anul trecut 8,8 milioane…

- Casa Judeteana de Asigurari de Sanatate (CJAS) Brasov a eliminat, incepand de anul trecut, listele de asteptare cu persoanele care solicitau dispozitive medicale pentru diverse afectiuni, fiind premise ca, in momentul depunerii solicitarilor, acestea sa fie rezolvate in doua-trei saptamani, a declarat…

- Danemarca si-a suspendat autorizatiile de export de armament si echipament militar catre Arabia Saudita, in urma uciderii jurnalistului disident Jamal Khashoggi si din cauza implicarii regatului wahhabit in razboiul din Yemen, a anuntat joi Ministerul danez al Afacerilor Externe, relateaza Reuters,…

- Sumele de bani trimise de rezidentii din UE catre tarile de origine, denumite transferuri personale, s-au ridicat la 32,7 miliarde de euro in 2017, in crestere comparativ cu 31,8 miliarde de euro in 2016, arata datele publicate de Eurostat și preluate de Agerpres. Cea mai mare parte a transferurilor…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…

- Germania si Franta trebuie sa gaseasca un compromis necesar pentru a finaliza Uniunea Pietelor de Capital (CMU) si o integrare deplina si sustenabila a pietelor bancare, pentru a proteja zona euro de viitoare crize, a afirmat ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire, intr-un interviu acordat…

- Productia mondiala de vin si-a revenit semnificativ în 2018, în cazul României fiind vorba de o crestere de 21%, pâna la 5,2 milioane de hectolitri, de la 4,3 milioane hectolitri în 2017, potrivit estimarilor Organizatiei Internationale a Viei si Vinului (OIV) consultate…

- Ministrul francez de Finante, Bruno Le Maire crede ca nu exista riscul unei extinderi a crizei provocata de bugetul Italiei la nivelul Uniunii Europene, dar totodata avertizeaza ca zona euro este insuficient pregatita pentru o face fata unei noi crize economice sau financiare, informeaza Reuters.…