”Intreprinderile ruse inregistreaza o crestere semnificativa a vanzarii de armament incepand din 2011”, precizeaza cercetatorul Siemon Wezeman, citat intr-un comunicat.



Industria armamentului rus reprezenta in 2017 9,5% din vanzarile primilor 100 de producatori mondiali. Cifra sa de afaceri atingea 37,7 miliarde de dolari (33 de miliarde de euro), in crestere cu 8,5% fata de 2016, potrivit raportului.



”Acest lucru este in corcondanta cu cresterea cheltuielilor Rusiei in privinta achizitionarii de armament in vederea modernizarii fortelor sale armate”, precizeaza cercetatorul…