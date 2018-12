Stiri pe aceeasi tema

- ''Nu vom purta un razboi cu Ucraina, va promit'', a insistat Lavrov, intr-un interviu cu ziaristi si cititori ai cotidianului Komsomolskaia Pravda, transmis in direct pe pagina web a publicatiei.Lavrov a dat asigurari ca Rusia nu lupta impotriva ''regimului ucrainean". "Impotriva regimului…

- Rusia a anunțat desfașurarea a peste zece avioane de lupta la baza aeriana Belbek din Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste „o provocare” in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul acestui an.

- Ministerul Apararii al Rusiei a anuntat luni desfasurarea a peste zece avioane de lupta Suhoi SU-27 si SU-30 in Crimeea, dupa ce seful diplomatiei de la Moscova, Serghei Lavrov, a declarat ca Ucraina pregateste 'o provocare' in apropierea peninsulei inainte de sfarsitul anului, transmite…

- Un fost ofiter din cadrul Flotei ruse la Marea Neagra a fost condamnat marti la 14 ani de inchisoare, dupa ce a fost gasit vinovat de spionaj in favoarea Ucrainei, in peninsula Crimeea anexata in 2014 de Rusia, relateaza AFP.Capitanul Leonid Parhomenko, un fost membru al Statului Major al…

- Dupa apelul presedintelui ucrainean ca NATO sa trimita nave in Marea Azov pentru a se opune Rusiei in conflictul din largul Crimeei Angela Merkel a indemnat joi Kievul la retinere, informeaza AFP. Acuzandu-l totodata pe presedintele rus Vladimir Putin de escaladarea tensiunilor, Merkel a subliniat…

- Incidentul de duminica din Marea Neagra cand paza de coasta rusa a capturat doua nave-vedeta si un remorcher al marinei ucrainene, pe care Moscova le acuza ca au intrat ilegal in apele teritoriale ruse in largul peninsulei Crimeea anexate, continua sa provoace reactii la nivel international, marile…

- Rusia a lansat un avertisment sever la adresa Ucrainei vecine, dupa ce a sechestrat, recurgand la forta, trei nave ucrainene in apropiere de peninsula Crimeea, anexata in martie 2014 de Moscova, potrivit dpa.Rusia 'va curma cu fermitate orice fel de incercare de incalcare a suveranitatii si…

- Sanctiunile au fost impuse printr-un decret semnat de prim-ministrul rus, Dmitry Medvedev si sunt descrise ca fiind contramasuri ca raspuns la sanctiuni similare ale Ucrainei fata de cetateni si companii din Rusia.Decretul arata ca 322 de persoane si 68 de companii au fost vizate, printre…