Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a ajuns pe locul cinci in lume dupa rezervele de aur, in conditiile in care sanctiunile occidentale au determinat banca sa centrala sa faca achizitii record in 2018, arata datele oficiale date vineri publicitatii, transmite Reuters. Anul trecut, achizitiile de aur ale Rusiei au crescut semnificativ…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in aceleasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele publicate…

- Puteri straine, intre care Rusia, China si Iranul, au incercat sa influenteze alegatorii in alegerile legislative care au avut loc la mijloc de mandat in 2018, dar nu exista nicio dovada de patrundere in sistemul de votare din SUA, a declarat vineri directorul Serviciilor de informatii americane,…

- Japonia isi va accelera programul de achizitii militare, in urmatorii cinci ani urmand sa cumpere avioane 'invizibile', rachete cu raza lunga de actiune si alte echipamente avansate pentru a sprijini fortele americane in fata expansiunii Chinei in Pacificul de Vest, transmite marti Reuters,…

- Rusia și Argentina au semnat un acord de cooperare nucleara in cadrul summitului G20, in contextul in care China și Argentina sunt deja in negocieri pentru construirea de reactoare nucleare, relateaza Reuters preluata de mediafax Compania de stat ruseasca Rosatom, care se ocupa de construirea…

- Statele Unite ale Americii vor retrage, in urmatorii ani, sute de militari implicati in operatiuni antiteroriste in Africa, pentru a sustine planul Pentagonului de contracarare a amenintarilor generate de China si Rusia, afirma un oficial american citat de site-ul agentiei Reuters."Reducerea…

- NATO dezvolta noi tehnologii, cum ar fi abilitatea de a imprima piese 3D pentru arme si de a le livra prin intermediul dronelor, precum a-si pastra avantajele competitive in raport cu Rusia, China si alti potentiali adversari, informeaza Reuters.