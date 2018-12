Stiri pe aceeasi tema

- Avioane militare din Venezuela si Rusia vor efectua manevre comune pentru apararea natiunii sud-americane, in contextul in care Administratia de la Caracas denunta frecvent planuri de atacuri ale Statelor Unite, informeaza site-ul cotidianului Le Figaro, conform mediafax "Trebuie sa spunem…

- Avioane si militari rusi au sosit in Venezuela pentru manevre militare comune, a anuntat luni ministrul venezulean al apararii, Vladimir Padrino Lopez, relateaza Agerpres, citand AFP. “Trebuie sa-i spunem poporului venezulean si lumii intregi ca, asa cum noi cooperam in diverse domenii de dezvoltare…

- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, a sosit duminica in Venezuela pentru a semna o serie de acorduri cu omologul si aliatul sau, Nicolas Maduro, a anuntat guvernul de la Caracas, relateaza AFP preluata de Agerpres. La sosire, Recep Tayyip Erdogan a fost intampinat de vicepresedinta Delcy…

- Kim Yong Nam, liderul ceremonial al Coreei de Nord, se va intalni cu președintele Venezuelei, Nicolas Maduro, in cadrul unei vizite oficiale in Caracas care a inceput luni, a transmis marți presa din Venezuela, citata de Reuters, conform mediafax. Kim Yong Nam este presedintele prezidiului…

- Peste un milion de venezueleni au ajuns in Columbia in primele noua luni ale lui 2018, fugind din tara lor in criza, in timp ce 676.000 au plecat spre alte state, a anuntat miercuri Autoritatea pentru migratie columbiana, relateaza AFP, informeaza AGERPRES . “Intre lunile ianuarie si septembrie 2018,…

- "Casa Alba a insarcinat Bogota cu uciderea lui Maduro", a declarat presedintele venezuelean intr-un comunicat difuzat la radio si televiziune. "De aceea ei imi spun dictator, pentru ca orice se poate face impotriva unei dictaturi'', a adaugat el. Nicolas Maduro nu a oferit nicio dovada…

- Presedintele american Donald Trump a declarat miercuri, 26 septembrie, la New York, Statele Unite, in marja Adunarii Generale a ONU, ca este deschis sa se intalneasca cu presedintele venezuelean Nicolas Maduro daca acest lucru ar ajuta poporul Venezuelei. „Cu siguranta as fi deschis in legatura cu o…