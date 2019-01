Stiri pe aceeasi tema

- Rusia este pregatita sa lucreze 'pentru salvarea' Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - care dateaza din perioada Razboiului Rece, in pofida numeroaselor probleme - din care SUA ameninta sa se retraga, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de Reuters,…

- Rusia este pregatita sa lucreze 'pentru salvarea' Tratatului privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) - care dateaza din perioada Razboiului Rece, in pofida numeroaselor probleme - din care SUA ameninta sa se retraga, a declarat miercuri ministrul de externe rus Serghei Lavrov, citat de Reuters,…

- Scuturile antiracheta din Europa se afla in raza de acțiune a forțelor rusești, potrivit unui general-colonel din cadrul Forțelor strategice ale Rusiei. „Nu trebuie sa uitam ca instalațiile de aparare antiracheta sunt plasate in raza de acțiune a altor modalitați eficiente de atac [non-nuclear] ale…

- Presedintele Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia va riposta daca Statele Unite se retrag din tratatul privind fortele nucleare intermediare (INF), informeaza agentiile de presa ruse, preluate de Reuters. Putin a discutat posibilitatile de reactie ale Rusiei cu oficiali din ministerul apararii…

- Statele Unite intentioneaza sa se retraga din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) nu din cauza Rusiei (pe care o acuza de incalcarea tratatului), ci pentru ca documentul le impiedica sa domine in sfera militara, a declarat luni ministrul de externe adjunct rus Serghei Riabkov, citat…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu intelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane in cazul in care SUA se vor retrage efectiv din Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF) si a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect…

- Retragerea SUA din tratatul INF ar putea afecta grav securitatea Europei, avertizeaza Serghei Soigu, ministrul rus al apararii. Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a declarat luni ca Europa nu întelege implicatiile unei posibile desfasurari de rachete americane în…

- El a sugerat ca, din punctul de vedere al Rusiei, ar fi corect ca in interiorul NATO si UE sa se desfasoare o dezbatere pe acest subiect, transmite agentia EFE. 'In privinta rachetelor cu raza scurta si medie de actiune, avem impresia ca nu toti in Europa inteleg ca aceasta decizie va avea consecinte…