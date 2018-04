Stiri pe aceeasi tema

- Noile statii radar, al caror numar nu este precizat, au fost instalate la inceputul anului 2018 pentru a controla spatiul aerian din intreaga zona a Marii Negre, conform surse citate. Respectivele sisteme au capacitatea de a detecta pana la 200 de tinte - de la elicoptere si avioane, pana…

- Rusia a criticat joi 'militarizarea crescanda' a Poloniei, reactie ce survine anuntului guvernului de la Varsovia privind achizitionarea unor sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, precum si in contextul planurilor Poloniei privind modernizarea fortelor…

- 27 martie 1918. Hotararea Sfatului Țarii: „In numele poporului Basarabiei, Sfatul Tarii declara: Republica democratica moldoveneasca (Basarabia) in hotarele ei dintre Prut, Dunare, Nistru, Marea Neagra și vechile granițe cu Austria, rupta de Rusia acum o suta și mai bine de ani din trupul vechei Moldove,…

- In urma cu exact 100 de ani, pe 27 martie, Sfatul Tarii a votat prin vot nominal deschis in favoarea Unirii cu Romania, declaratia Sfatului Tarii mentionand ca: "Republica Democratica Moldoveneasca Basarabia , in hotarele ei dintre Prut, Nistru, Marea Neagra si vechile granite cu Austria, rupta de Rusia…

- Muzeul de Istorie "Paul Paltanea" Galati invita galatenii luni, 26 martie 2018, incepand cu ora 14:00, la vernisajul expozitiei "Basarabia si Romania, la ceas aniversar". "Expozitia dedicata implinirii a 100 de ani de la unirea Basarabiei cu Romania (27 martie/9 aprilie 1918), este organizata de muzeograf…

- Inaugurarea sistemului antibalistic al Aliantei Nord-Atlantice din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a anuntat joi seara Ministerul polonez al Apararii. Din cauza unor probleme tehnice, inaugurarea sistemului antiracheta din Polonia va fi amanata doi ani, pana in 2020, a comunicat…

- Fostul premier Victor Ponta sustine, intr-un interviu pentru STIRIEPESURSE.RO, ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul…

- Fostul premier Victor Ponta sustine ca Liviu Dragnea este omul unui grup de interese Israel-Ungaria si probabil Rusia, care il finanteaza - inclusiv consultantii, vizitele externe - si care va primi tot gazul din Marea Neagra, Hidroelectrica, Aeroportul Otopeni, Transgaz. „Dragnea acum e prins…

- Rusia amenința spațiul NATO, inclusiv Romania. Dupa scandalul legat de expulzarea mai multor diplomați ruși de la Londra, Moscova a ieșit la atac și a avertizat toate statele membre NATO ca nu cedeaza amenințarilor. Mai mult, guvernul rus a lansat la randu-i o contra-ofensiva, care vizeaza inclusiv…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a transmis miercuri, intr-un mesaj postat pe contul sau de Twitter, ca Romania este solidara cu Marea Britanie, condamnand totodata atacul comis la Salisbury impotriva fostului agent dublu rus Serghei Skripal. "Ne exprimam intreaga solidaritate cu #UK, #Romania condamna…

- Ca tendinta, grupul austriac se bazeaza pe cresterea cereii de gaze naturale la nivel european, mai ales in contextul tranzitiei de la carbuni spre tehnologii mai curate in productia de energie. "In acest context, scopul OMV este de a deveni un jucator important din Nord-Vestul pana in Sud-Estul Europei.…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- 'In calitatea noastra de intelectuali ai acestei tari, nu dorim sa intram in polemici juridice sterile, ci doar sa va amintim ca presedintele Nicolae Timofti i-a acordat cetatenia lui Traian Basescu datorita lucrurilor exceptionale pe care domnia sa le-a facut in favoarea cetatenilor Republicii Moldova',…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a refuzat sa comenteze afirmatiile facute de ministrul rus al Apararii, Serghei Soigu, care a numit scuturile antiracheta ale NATO „umbrele gaurite”. Fifor sustine ca Romania este cel mai important pilon de securitate de la Marea Neagra.

- Presedintele prorus al Republicii Moldova, Igor Dodon, a anuntat la sfarsitul saptamanii trecute ca a trimis conducerii guvernului si parlamentului propunerea ca urmatoarea reuniune a Consiliului de Securitate sa aiba loc miercuri, in contextul in care numarul localitatilor din Republica Moldova…

- Marina americana isi intensifica prezenta in Marea Neagra, ca parte a unui efort de a contracara prezenta crescuta a Rusiei acolo, a declarat un oficial militar american pentru CNN . Este o regiune care a devenit din ce in ce mai tensionata, pe masura ce Rusia si-a consolidat fortele militare in zona,…

- Presedintele ucrainean Petro Porosenko a semnat marti o lege care permite utilizarea fortei militare impotriva Rusiei, relateaza dpa. Legea are drept scop reintegrarea celor doua regiuni separatiste Donetk si Lugansk, din estul tarii, scrie Petro Porosenko intr-o postare pe Twitter.…

- Afirmatiile Statelor Unite potrivit carora Rusia isi sporeste capacitatile in Marea Neagra sunt 'clar o minciuna', a declarat marti, pentru agentia de presa oficiala rusa RIA Novosti, Evgheni Serebrennikov, vicepresedintele Comisiei pentru aparare si securitate din Consiliul Federatiei (camera superioara…

- Marina SUA iși sporește prezența in Marea Neagra, pentru a contracara prezența Rusiei, a afirmat un oficial american pentru CNN. Rusia și-a intarit prezența militara in zona, dupa 2014, iar acum o noua nava americana ajunge in Marea Neagra, pentru ”operațiuni maritime de securitate”. …

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, a declarat ca la Reuniunea ministrilor apararii din statele membre ale NATO, Romania a militat ca pe agenda Summit-ului NATO din luna iulie chestiunea securitatii la Marea Neagra sa fie abordata separat, ”in contextul in care Federatia Rusa continua militarizarea…

- Mihai Fifor: Baza SUA de la Mihail Kogalniceanu se va extinde Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, a sustinut astazi declaratii de presa, dupa ce a participat la Conferinta de securitate de la Munchen, dedicata rolului global pe care îl are Uniunea Europeana si relatiilor…

- Rusia și-a sporit puterile la Marea Neagra, dupa anexarea Crimeei in 2014. Ucraina a dat inapoi, in timp ce Moscova si-a intarit prezenta militara. Potrivit unei analize, pentru a contracara influenta Rusiei, este nevoie de eforturile comune ale Romaniei si Turciei. Forta navala a Romaniei este inferioara…

- "Memoriul stabileste ca Rusia a incalcat drepturile suverane ale Ucrainei in Marea Neagra, Marea Azov si stramtoarea Kerci" se arata intr-o declaratie a ministerului, care precizeaza ca Ucraina acuza Rusia de "furtul resurselor energetice si piscicole ale Ucrainei, in detrimentul mijloacelor de trai…

- Senatul a adoptat proiect de lege pentru realizarea „Capabilitatii de sprijin de foc indirect” aferenta programului de inzestrare "Sistem Lansator Multiplu de Rachete cu bataie mare". In cadrul programului de inzestrare cu sistemul HIMARS, Romania a solicitat SUA achizitia a 54 de instalatii de lansare…

- Forta navala a Romaniei la Marea Neagra este inferioara celei rusesti, insa Romania fiind mebru NATO, comparatia trebuie privita la nivelul aliantei. Astfel, conform analizei Stratfor din 2016, NATO are capabilitati numerice superioare la Marea Neagra fata de forta navala a Rusiei, la aproape toate…

- O nava militara britanica si o nava militara rusa au trecut marti la o distanta mica una de cealalta in Marea Neagra, in apropiere de intrarea in Stramtoarea Bosfor. Conform presei din Marea Britanie, cele doua ambarcatiuni au fost la un pas de coliziune.

- 140 de ani de relatii diplomatice romano-ruse Valeri Kuzmin. Foto: Radio Chisinau Câteva companii rusesti sunt interesate de zacamintele de gaze românesti din Marea Neagra, a declarat astazi ambasadorul Rusiei la Bucuresti, Valeri Kuzmin, în cadrul unui eveniment de marcare a 140…

- Nave din cadrul Fortei maritime de reactie rapida a NATO efectueaza saptamana aceasta exercitii impreuna cu Fortele navale romane, in Marea Neagra. Doua dintre cele patru grupuri maritime NATO pentru reactie rapida efectueaza un exercitiu cu Fortele navale romane saptamana aceasta, in Marea…

- Incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Romania si Ungaria au cazut de acord asupra livrarilor de gaze naturale, fiind semnat un acord luni la Bucuresti de ministrii de Externe din cele doua tari, Peter Szijjarto si Teodor Melescanu,…

- Cei doi miniștri de Externe au avut luni un dejun de lucru la București, in cadrul caruia au discutat despre securitatea regionala si despre relatia celor doua tari vecine, informeaza Agerpres . Romania va pune la punct conditiile tehnice pentru exporturile de gaze naturale spre Ungaria pana in 2020,…

- Potrivit lui Peter Szijjarto, incepand din anul 2022, mai cantitati de gaze naturale extrase din Marea Neagra vor putea fi livrate Ungariei. Szijjarto a adaugat ca firmele ungare si-au rezervat deja intreaga capacitate de 4,4 miliarde metri cubi pe an a conductei de aprovizionare care leaga Romania…

- Forțele Navale Romane in cooperare cu celelalte categorii ale forțelor armate și in context aliat cu NATO, UE și alte inițiative bilateral contribuie la menținerea și asigurarea securitații și libertații de navigație in domeniul maritim și fluvial, potrivit șefului Statului Major al Forțelor Navale,…

- Ambasadorul britanic Paul Brummell considera ca prezenta celor doua grupari navale NATO in Portul Constanta transmite un mesaj puternic de asigurare ca Marea Neagra va ramane o mare libera, dar si ca Marea Britanie este alaturi de Romania pentru a asigura securitatea europeana. El a amintit ca 2017…

- Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a declarat, vineri, la Constanta, ca, dupa anexarea Crimeei de catre Rusia, contextul de la Marea Neagra este unul complicat, dorind ca Romania sa joace un rol esential in aceasta regiune. Fifor afirma ca pe agenda summitului NATO din acest an intentioneaza sa propuna…

- Marea Neagra va fi cheia securitatii in aceasta parte a Europei, a avertizat, luni, la UVT, oaspetele american, iar cheltuielile efectuate pentru dezvoltarea aviatiei militare, dar mai ales a marinei, vor trebui sporite in urmatorii ani pentru a putea contrabalansa puterea in crestere a Rusiei, a…

