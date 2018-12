Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Ucrainei, Petro Porosenko, a informat ca Ucraina va actiona in instanta Rusia la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu actul de agresiune din Marea Azov, scrie Kiev Post. „Se pregateste acuzarea pentru a fi trimisa la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu un act de…

- Tensiunile continua sa se acumuleze intre Kiev si Moscova. Presedintele Petro Porosenko, a anuntat ca Ucraina va actiona in instanta Rusia la Curtea Internationala de Justitie in legatura cu actul de agresiune din Marea Azov. La rindul sau, Flota Rusiei din Marea Neagra incepe manevre la sud de stramtoarea…

- Flota Rusiei din Marea Neagra incepe manevre la sud de stramtoarea Kerci, care face trecerea dintre Marea Neagra si Marea Azov, la peste o saptamana de la incidentul naval din 25 noiembrie cand garzile de coasta ruse au interceptat si sechestrat prin utilizarea fortei trei nave militare ucrainene care…

- Ministrul de externe al Federatiei Ruse, Serghei Lavrov, a acuzat luni Ucraina ca recurge la "metode periculoase" in stramtoarea Kerci, la o zi dupa un incident fara precedent care a dus la capturarea a trei nave ucrainene de catre marina rusa, informeaza AFP si TASS. "A avut loc o incalcare si au fost…

- Rusia a redeschis traficului maritim in stramtoarea Kerci, intre Marea Neagra si Marea Azov, dupa ce trei nave ucrainene au fost oprite si confiscate de fortele navale ruse, a declarat un reprezentant al autoritatilor portuare din regiunea Crimeea, citat de agentia Tass.

- Comunitatea internationala se arata ingrijorata de escaladarea conflictului dintre Rusia si Ucraina. Uniunea Europeana si NATO au facut apel la detensionare situatiei, dupa incidentul din Marea Azov si au cerut Moscovei sa restaureze libertatea de trecere prin stramtoarea Kerci.

- Ucraina trebuie sa ia toate masurile pentru a nu permite Federatiei Ruse sa domine in Marea Neagra Neagra si in Marea Azov, a declarat duminica secretarul Consiliului pentru Securitatea Nationala si Aparare (SNBO) din Ucraina, Oleksandr Turcinov, in contextul in care doua nave