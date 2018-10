Stiri pe aceeasi tema

- Relatia dintre China si Rusia e o tema de adanci preocupari, de divergente si controverse la nivelul lumii academice globale. Marea tema de dezbatere este cat de reala este aceasta legatura, cat de profunda, cata incredere inglobeaza ea si daca, cu adevarat, avem de a face cu un binom economico-militar…

- Moscova pregateste cu Phenianul o posibila vizita a liderului Kim Jong Un in Rusia, a anuntat luni Kremlinul, relateaza dpa, informeaza Agerpres. 'Consultari privind data, locul si formatul unei astfel de vizite sunt in plina desfasurare', a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov,…

- Echipele Romaniei s-au clasat pe locurile 27 la open, respectiv 23 la feminin, la Olimpiada de sah de la Batumi (Georgia), castigata de China, la ambele sectiuni. La open, China a avut 18 puncte, la fel ca si ocupantele urmatoarelor locuri, SUA si Rusia. Echipa Romaniei, compusa din Constantin Lupulescu,…

- O tanara a gasit o metoda extrem de ingenioasa pentru a-și pastra echilibrul intr-un autobuz aglomerat. Fata, din China, folosește o pompa pentru desfundatul chiuvetei, pe care a fixat-o pe tavan, pentru ca este mica de inalțime și nu ajunge la bara de susținere. Momentul a fost filmat iar intreaga…

- Sute de vehicule de lupta blindate ale armatei chineze, elicoptere de atac, avioane de lupta și mii de soldați participa la cel mai mare exercițiu militar care are loc in Rusia din anul 1981, intr-o desfașurare de forța a celor doua mari puteri militare din Asia.

- Japonia se confrunta cu un mediu de securitate dificil, China si Rusia amplificandu-si activitatile militare, iar Coreea de Nord prezentand "o amenintare iminenta", si-a exprimat din nou ingrijorarea, luni, ministrul nipon al apararii, informeaza AFP. "China si-a amplificat rapid forta…

- ”Gazprom” a inceput sa proiecteze un gazoduct in China din Sahalin. Dupa ”Forța Siberiei”, acest proiect ar putea fi al doilea in ceea ce privește livrarea de gaze rusești prin conducta in R.P.D.Coreeana. Consumul și importul de gaze in China cresc rapid, iar prețurile au atins un nivel care face proiectul…