- Rusia l a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE, preluat Agerpres.Rusia a decis…

- Rusia amenința cu masuri țarile care au expulzat diplomați ruși. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a anunțat joi ca Administratia Vladimir Putin va anunta masurile luate contra SUA și țarilor din UE care au luat aceasta decizie.

- Rusia va expulza 60 de diplomați americani și va inchide consulatul SUA din Sankt Petersburg, luand astfel masuri similare celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul otravirii fostului spion Serghei Skripal, a anunțat joi șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, potrivit AFP.

- Cazul otravirii spionului rus a deschis o adevarata Cutie a Pandorei și a adancit, la scena deschisa, tensiunile dintre Rusia și SUA. Veștile nu sunt deloc optimiste! Mai exact, administratia Vladimir Putin va anunta curand masuri simetrice impotriva tarilor occidentale care au expulzat diplomati rusi,…

- Rusia l-a convocat joi pe ambasadorul Statelor Unite la Moscova, John Huntsman, pentru a-i comunica masurile de represalii la decizia tarii sale de a expulza diplomati rusi in cazul otravirii spionului dublu Serghei Skripal si a fiicei acestuia, transmite agentia EFE. " Literalmente, in acest moment,…

- Rusia a decis expulzarea a 60 de diplomati americani si inchiderea consulatului SUA la Sankt Petersburg, a anuntat joi ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP.Decizia Rusiei este un raspuns dat masurilor similare pe care Washingtonul le-a luat impotriva Moscovei intr-un gest…

- Ca raspuns la inchiderea consulatului rusesc din Seattle, Rusia va inchide probabil consulatul american de la Sankt Petersburg, susțin surse din cadrul Ministerului rus de Externe, citate de semioficiosul Izvestia. Potrivit publicației, propunerea va fi trimisa la biroul președintelui rus Vladimir Putin,…

- Moscova va evalua nivelul de ostilitate al Washingtonului si Londrei fata de Rusia inainte de a riposta la expulzarile coordonate de diplomati rusi, a declarat miercuri ministrul de externe adjunct al Rusiei, Serghei Riabkov, citat de Interfax, preluat de Reuters. In cea mai radicala actiune…

- Ministerul moldovean de Externe a dispus marti ca trei diplomati rusi sa paraseasca teritoriul acestei foste republici sovietice in termen de sapte zile, relateaza News.ro., citand The Associated Press.

- NATO a decis sa expulzeze sapte diplomati de la misiunea Rusiei la Alianta, in legatura cu atacul cu gaz neurotoxic din Marea Britanie, a declarat marti secretarul general al NATO Jens Stoltenberg, potrivit Reuters.De asemenea, NATO a redus dimensiunea maxima a misiunii ruse la Alianta…

- Sapte diplomati rusi vor fi nevoiti sa-si inceteze orice activitate pe langa NATO, potrivit unui anunt facut de secretarul general al Aliantei, norvegianul Jens Stoltenberg. Pe de alta parte, Rusia va fi obligata sa-si reduca personalul de la misiunea sa la NATO.

- Trei diplomați din cadrul Ambasadei Federației Ruse in Republica Moldova au fost declarați persona non-grata, transmite serviciul de presa al MAIEI. Decizia a fost deja prezentata ambasadorului rus Farit Muhametshin care a fost concocat la desiul ministerului de externe.

- Prim-ministrul australian, Malcolm Turnbull a motivat decizia facand referire la amestecul Rusiei in alegerile occidentale si amenintarile la adresa „suveranitatii partenerilor" Australiei. Liderii UE au cazut de acord saptamana trecuta ca, cel mai probabil, Rusia se afla in spatele atacului. Ministerul…

- Germania, SUA si Polonia au anuntat luni ca expulzeaza diplomati rusi, in cadrul unei actiuni coordonate ale tarilor occidentale ca raspuns la otravirea cu agent neurotoxic a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia Iulia pe teritoriul Marii Britanii, otravire in spatele careia s-ar…

- Ministerul rus de Externe a anuntat sambata expulzarea iminenta a 23 de diplomati britanici, ca raspuns la o masura similara anuntata de Londra dupa otravirea in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale Iulia, relateaza AFP si Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a facut o serie de declarații sambata, dupa ce Rusia a decis expulzarea a 23 de diplomati britanici ca urmare a crizei generate de otravirea fostului spion rus Serghei Skripal. ”Nu vom tolera niciodata ca Guvernul Rusiei sa ameninte vietile cetatenilor…

- Ministerul rus de Externe a anunțat ”masurile de retorsiune” impotriva Londrei, dupa ce Marea Britanie a expulzat 23 de diplomați ruși suspectati ca, de fapt, lucreaza pentru serviciile secrete. Astfel, Kremlinul a decis expulzarea a 23 de diplomați britanici, inchide Consulatul General al Marii Britanii…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Ministrul de Externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a anunțat ca Moscova va expulza în scurt timp mai mulți diplomați britanici, în semn de rasopuns la masura similara decisa deja miercuri de Londra.

- Ministerul britanic de Externe i-a avertizat miercuri pe britanici care vor sa se duca in Rusia cu privire la riscul unor reactii ostile, in urma unei intensificari a tensiunilor intre cele doua tari, dupa otravirea unui fost agent dublu rus in Anglia, relateaza AFP. ”Din cauza tensiunilor politice…

- Ministrul afacerilor externe rus, Serghei Lavrov, a calificat vineri drept 'propaganda' afirmatiile conform carora Moscova ar fi fost implicata in otravirea unui fost agent dublu rus si a fiicei acestuia, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'Partenerii nostri occidentali ne acuza de tot ce…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Kersti Kaljulaid, presedintele Estoniei, a cerut, duminica, Uniunii Europene sa aloce mai multi bani pentru apararea frontierelor externe, in contextul in care imbunatatirea capabilitatilor militare ale Rusiei genereza neliniste in Estonia, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. …

- Saptamâna trecuta, între 5 și 11 februarie, aproximativ trei sute de luptatori mercenari ai companiei militare private legate de Kremlin (Wagner) au fost ucisi sau raniti în Siria, anunta Reuters, care citeaza trei surse familiarizate cu situația scrie paginaderusia.ro Un…

- Acuzatiile de dopaj institutionalizat formulate la adresa Rusiei sunt au aparut pentru ca Statele Unite "nu ne pot invinge in lupta dreapta", a afirmat duminica ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, citat de AFP. "Cred ca este o forma de concurenta fara scrupule, pentru ca echipa…

- Initiativa rusa de organizare la Soci a unui asa-numit „Congres al Dialogului National al Siriei“, in perioada 29-30 ianuarie, s-a dovedit un adevarat esec, dupa ce o mare parte a opozitiei siriene a boicotat reuniunea, iar participantii l-au huiduit din plin pe ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov,…

- Ministrul român de Externe, Teodor Melescanu si omologul sau maghiar, Peter Szijjarto, au ajuns la un acord, luni, privind livrarile de gaze naturale, relateaza agentia MTI, citata de zf.ro.

- Rusia a emis un avertisment de calatorie pentru cetatenii sai pe care ii avertizeaza ca ar putea fi arestati in strainatate si extradați in Statele Unite. In plus, ministerul rus de Externe acuza Washingtonul ca "vaneaza" cetateni rusi.

- Eforturile Chinei de a exercita o influenta ascunsa asupra Occidentului sunt la fel de ingrijoratoare precum actiunile subversive ale Rusiei, a declarat directorul CIA, Mike Pompeo, intr-un interviu pentru BBC.

- In decembrie, ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, le-a spus diplomaților indieni ca Moscova susține un angajament diplomatic cu talibanii. Explicația lui Lavrov este ca nu se poate ajunge la un acord de pace in Afganistan fara participarea talibanilor - iar dialogul cu talibanii ar reduce riscul…

- „Cu ajutorul sancțiunilor, Occidentul și, in primul rind, Statele Unite nu au reușit sa slabeasca industria de petrol din Rusia”, a declarat intr-un interviu acordat ziarului austriac Kurier noul ministru austriac de externe Karin Kneissl. „Sancțiunile pur și simplu nu au funcționat”, a declarat ministrul.…

- Un numar greu de determinat de protestatari (peste 40 000 dupa estimarile Ministerului de Externe din Iran) au ieșit in strada pentru a-și manifesta nemuțumirea fața de starea actuala de lucruri. Cine sunt și ce vor aceștia nu este cu totul clar, mai ales in condițiile in care regimul de la…

- Adjunctul Ministrului de Externe din Rusia avertzeaza ca Moscova urmeaza sa ia masuri militare in fața amenințarii create de prezența sistemelor antiracheta instalate de SUA in Romania și Polonia.