- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stringa peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a liderului de la Kremlin. Potrivit Comisiei Electorale Centrale…

- Primavara lui 2018 va incepe, pe arena mondiala, cu alegeri prezidentiale in Rusia, unde rezultatul este cunoscut pentru intreaga lume. Nimeni nu pune la indoiala victoria lui Vladimir Putin in acest scrutin, desi 23 de persoane si-au anuntat intentia de a candida.

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- Un nou nume a fost adaugat pe lista femeilor din Rusia care au ambitii prezidentiale. O cunoscuta jurnalista musulmana a decis sa intre in cursa pentru alegerile prezidentiale din luna martie, relateaza Russia Today.

- Invocând o condamnare judiciara pe care Navalnîi o considera motivata politic, Comisia electorala a votat lunea trecuta în unanimitate respingerea dosarului sau de candidatura prezentat dupa o zi de mobilizare a partizanilor sai, care i-au asigurat numarul legal de semnaturi pentru…

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin, care doreste sa obtina un al patrulea mandat in urma alegerilor prezidentiale din martie 2018, si-a depus miercuri, in fata camerelor tv, dosarul de cadindatura la Comisia Electorala Centrala, relateaza agentia AFP, citata de HotNews.ro. Asezat ...

- Președintele Igor Dodon i-a urat omologului sau rus Vladimir Putin „victorie” în alegerile prezidențiale din luna martie, 2018. Cei doi s-au întâlnit marți, la Moscova, cu prilejul unui summit informal al CSI, scrie europalibera.org Tot marți, candidatura lui…

- Kremlinul a aparat marti ''legitimitatea'' scrutinului prezidential din martie 2018, dupa ce Comisia Electorala rusa a respins luni candidatura principalului opozant al lui Vladimir Putin, Aleksei Navalnii, decizie despre care Uniunea Europeana a apreciat ca ''arunca un dubiu serios asupra pluralismului…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnîi, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el având o condamnare penala neanulata. Aleksei Navalnîi însa respinge argumentul ca neconstitutional.…

- Comisia Electorala Centrala din Rusia a anuntat ca Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, nu poate candida la alegerile prezidentiale, el avand o condamnare penala neanulata.

- Opozantul rus Alexei Navalnii și-a indemnat susținatorii sa se alature boicotului alegerilor prezidențiale din 2018. Apelul corespunzator privind o „greva a alegatorilor”, a fost publicat in blogul lui Navalnii imediat dupa ce Comisia Electorala Centrala a refuzat sa-l inregistreze in calitate de candidat…

- Comisia Electorala Centrala a Federatiei Ruse a respins candidatura lui Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Vladimir Putin, la alegerile prezidentiale prevazute sa aiba loc la 18 martie anul viitor.

- Principalul opozant al Kremlinului, Aleksei Navalnii, a trecut duminica primul obstacol existent in calea candidaturii sale la alegerile prezidentiale din martie 2018 din Rusia, obtinand sprijinul a 742 de alegatori intr-un district din Moscova, in conditiile in care pragul necesar pentru a deveni…

- Autoritațile americane au pus în același rând Rusia, R.P.D.Coreena și Iranul, cerând totodata Moscovei sa rezolve problemele legate de Phenian și Teheran – a declarat președintele Rusiei, Vladimir Putin, în cursul celei de a 13-a mari conferințe de presa anuale tradiționale,…

- Campania electorala din Federatia Rusa pentru alegerile prezidentiale programate pe 18 martie a inceput luni. Data aleasa de autoritatile de la Moscova coincide cu marcarea a patru ani de la semnarea tratatului de anexare a Peninsulei Crimeea. Pentru organizarea alegerilor, Comisia Electorala…

- Datorita informatiilor venite de la CIA, autoritatile din Rusia i-au arestat pe cei care planuiau un atac la catedrala Kazanski din Sankt Petersburg, dar si in alte locuri publice din acest oras. Un reprezentant al administratiei Trump a confirmat ca presedintele american si Putin au discutat…

- Alegerile prezidențiale din Rusia au loc pe 18 martie 2018. Data a fost stabilita oficial de catre Camera Superiara a parlamentului rus, la scurt timp dupa ce Vladimir Putin și-a anunțat oficial candidatura. Scrutinul prezidențial din Rusia va avea loc in ziua in care se implinesc patru ani de la anexarea…

- Presedintele rus Vladimir Putin a pozat joi in singurul garant al stabilitatii, in fata unei opozitii marginalizate si acuzate ca vrea sa arunce Rusia in haos, in cadrul unei intalniri ofensive cu presa, relateaza AFP. La o saptamana dupa ce si-a anuntat oficial candidatura in alegerile prezidentiale…

- Presedintele rus Vladimir Putin a anuntat, joi, ca va candida ca independent in cadrul alegerilor prezidentiale din martie 2018 si spera sa primeasca sprijin din partea mai multor partide politice, relateaza site-ul agentiei Tass, potrivit Mediafax.ro.

- Autoritatile ruse au blocat, marti, site-urile catorva organizatii straine considerate "indezirabile", printre care cel al miscarii Rusia Deschisa, al fostului oligarh Mihail Hodorkovski, opozant al lui Vladimir Putin, aflat in exil, scrie AFP.

- Președintele Republicii Moldova, Igor Dodon, considera ca decizia șefului statului rus, Vladimir Putin, de a participa la alegerile prezidențiale din Rusia este un pas curajos și responsabil. Pe pagina sa de pe rețelele sociale, Igor Dodon a menționat ca soarta președinției in Rusia depinde de alegerea…

- „Vladimir Putin este unul dintre liderii mondiali cu cea mai mare autoritate, sub conducerea caruia Rusia a obținut rezultate extraordinare", declarația aparține președintelui Republicii Moldova, Igor Dodon.

- Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin și-a anunțat candidatura pentru alegerile prezidențiale din martie 2018, transmite tvrain.ru. Anunțul a fost facut la un concert jubiliar dedicat fabricii auto Gorikii. "Imi voi inainta candidatura pentru postul de președinte al Federației Ruse. [...] Nu…

- Presedintele rus Vladimir Putin a semnat legea care va permite declararea drept „agenti straini” a organizatiilor de presa straine active in Rusia. Legea fusese aprobata in unanimitate luna aceasta in ambele camere ale parlamentului rus. Printre organizatiile de presa ce urmeaza sa fie afectate se numara…

- Legea rusa ce permite clasificarea unor organizatii mass-media drept 'agenti straini' constituie 'un atac' la adresa libertatii presei, a denuntat vineri organizatia Human Rights Watch (HRW), care a calificat in acelasi timp drept 'nefericite' restrictiile impuse de Washington la adresa postului…

- Consilierii de la Kremlin discuta in prezent scenariile despre cum și cind va anunța Vladimir Putin participarea sa la alegerile prezidențiale din Rusia de anul viitor, scrie rbc.ru. Putin inca nu și-a anunțat public candidatura, dar „este hotarat sa participe“, a declarat publicației un funcționar…

- Vladimir Putin ar fi insistat la intalnirea cu Donald Trump ca Rusia nu s-a implicat in alegerile prezidențiale din 2016, iar președintele american a spus ca il crede. "De fiecare data cand ma vede, el spune "Nu am facut asta" și eu il cred, eu chiar il cred cand imi spune acest lucru, o spune in serios.…

- Presedintele rus Vladimir Putin a sugerat joi ca Statele Unite ar putea perturba urmatoarele alegeri prezidentiale din Rusia, in semn de raspuns la „presupusa ingerinta“ a Kremlinului in scrutinul american din 7 noiembrie anul trecut.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, scrie Agerpres.ro.

- Poliția rusa a efectuat sambata la Moscova zeci de arestari in timpul tradiționalei defilari anuale a ultranaționaliștilor, in marea lor majoritate adversari ai președintelui Vladimir Putin, informeaza AFP. Acest "Marș rus", care reunește în fiecare an de 4 noiembrie…