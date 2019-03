Stiri pe aceeasi tema

- In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur. 2018 a fost de departe cel mai ambitios an de pana acum. Banca Centrala a cumparat anul trecut nu mai putin de 274 de tone de lingouri de aur in valoare de peste 11 miliarde de dolari, potrivit digi24.roDorinta lui…

- Dorinta lui Vladimir Putin de a pune capat dependentei Rusiei de dolarul american a declansat o adevarata "goana dupa aur" la Moscova, transmite Bloomberg. În decurs de un deceniu, Rusia şi-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambiţios an de până…

- Dorinta lui Vladimir Putin de a pune capat dependentei Rusiei de dolarul american a declansat o adevarata "goana dupa aur", transmite Bloomberg. In decurs de un deceniu, Rusia si-a majorat de patru ori rezervele de aur, iar 2018 a fost cel mai ambitios an de pana acum. Si mai important, ritmul…

- Banca Nationala a Romaniei a facut un anunț important in plin scandal privind rezervele de aur ale Romaniei, dupa ce PSD a cerut aducerea acestora in țara.Banca Nationala a Romaniei (BNR) a anuntat, vineri, ca rezervele valutare administrate de banca centrala erau, in 28 februarie, de 32,491…

- La inceputul lunii februarie, guvernatorul Mugur Isarescu comenta ironic acuzatiile care i-au fost aduse pe motiv ca Banca Nationala tine rezervele tarii in strainatate. Miercuri, Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania…

- Rezervele valutare ale Bancii Nationale a Romaniei (BNR) au urcat in decembrie cu 1,64%, la 33,065 miliarde de euro, comparativ cu nivelul consemnat la finalul lunii noiembrie, se arata intr-un comunicat al institutiei.In cursul lunii au avut loc intrari de 1,640 miliarde de euro, reprezentand…

- Ponderea dolarului american in rezervele valutare inregistrate la Fondul Monetar International a coborat in trimestrul al treilea la cel mai scazut nivel din ultimii cinci ani, in timp ce ponderea monedei euro in acelasi rezerve a atins cel mai ridicat nivel din ultimii patru ani, arata datele Fondului…

- De asemenea, partea yuanului in aceste rezerve a scazut pentru prima data in trimestrul al treilea de la debutul publicarii acestor cifre in trimestrul patru 2016. In schimb, rezervele detinute in yeni japonezi au atins cel mai ridicat nivel din ultimii 16 ani. Aceste rezerve, detinute de bancile…