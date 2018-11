Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, aflat marti intr-o vizita oficiala la Madrid, a descris manevrele NATO desfasurate in Norvegia, practic la frontierele Rusiei, ca fiind o ''amenintare'' si, la fel ca omologul sau spaniol Josep Borrell, a deplans anuntul SUA privind o posibila…

- Riscurile in domeniul militar in regiunea Marii Negre sunt in crestere, sustine Colegiul Ministerului de Externe al Rusiei, citat de agentia de presa RIA Novosti si Agerpres.roSedinta Colegiului MAE de la Moscova de vineri a fost prezidata de seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov si a fost consacrata…

- Ambasadorii NATO se intalnesc saptamana viitoare cu omologul lor rus, in contextul amplificarii tensiunilor cu privire la soarta Tratatului INF, un acord nuclear istoric, si unor exercitii militare vaste, in curs, in apropierea frontierei de vest a Rusiei, a anuntat Alianta Nord-Atlantica, relateaza…

- NATO da startul în aceasta joi în Norvegia celor mai vaste manevre militare de la sfârsitul Razboiului Rece, un mod de a aminti Rusiei solidaritatea Aliatilor în ciuda îndoielilor insuflate de presedintele american

- Aproximativ 50.000 de soldati, sprijiniti de mijloace materiale considerabile, vor lansa joi in Norvegia cele mai ample manevre militare ale NATO de la incheierea Razboiului Rece, o demonstratie de forta care irita Rusia vecina, comenteaza marti AFP preluata de Agerpres. Exercitiul Trident…

- Rusia va face tot ce este necesar pentru a nu mai depinde de sistemul american și de dolarul american, a declarat vineri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov. Potrivit diplomatului, increderea (Rusiei) in moneda americana „scade foarte puternic” in contextul introducerii de noi sancțiuni de catre…

- Uniunea Europeana ar trebui sa fie mai independenta fata de SUA si sa respinga sanctiunile americane impotriva Rusiei, a declarat joi ministrul de externe rus Serghei Lavrov intr-un interviu acordat, din Moscova, agentiei de presa dpa, potrivit Agerpres. 'Din pacate, relatiile dintre Rusia…

- Manevrele 'Vostok-2018', preconizate sa aiba loc in centrul si estul Rusiei intre 11 si 15 septembrie - de o anvergura fara precedent dupa 1981 -, nu sunt indreptate impotriva NATO, a declarat joi ministrul apararii adjunct rus, general-colonelul Aleksandr Fomin, intr-o intalnire cu atasati…