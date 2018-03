Rusia critică 'militarizarea crescândă' a Poloniei, după anunţul privind achiziţia sistemelor Patriot Rusia a criticat joi 'militarizarea crescanda' a Poloniei, reactie ce survine anuntului guvernului de la Varsovia privind achizitionarea unor sisteme de rachete antiaeriene americane Patriot in valoare de 4,75 miliarde de dolari, precum si in contextul planurilor Poloniei privind modernizarea fortelor sale armate. 'Suntem preocupati de militarizarea crescanda a acestui stat, o dovada recenta fiind semnarea unui contract pentru livrarea de baterii ale sistemului american antiracheta Patriot', a declarat la o conferinta de presa purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, citata… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polonia a semnat miercuri, la Varsovia, contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot, in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro). Polonia va achiziționa in aceasta prima etapa doua baterii Patriot (patru unitați de tragere) și 208 de rachete PAC-3, iar livrarea…

- Polonia a semnat miercuri, la Varsovia, contractul de achizitionare a sistemului antiracheta american Patriot, in valoare de 4,75 miliarde de dolari (3,8 miliarde de euro), pentru modernizarea fortelor sale armate in fata amenintarii reprezentate de Rusia, scrie agerpres.ro.

- Premierul polonez a anuntat ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima generatie si pe care "americanii le vand doar Poloniei", "vor asigura securitatea tarii intr-un mod fara precedent".Ministrul polonez al Apararii, Mariusz Blaszczak, a anuntat vineri ca Polonia si SUA au…

- Polonia va primi in anul 2022 primele sisteme Patriot achizitionate din SUA, a declarat marti premierul polonez Mateusz Morawiecki, transmite PAP. Seful executivului polonez a subliniat intr-un interviu acordat televiziunii publice ca rachetele, care sunt dotate cu tehnologie de ultima…

- Cinci romani au murit in cadrul unei deflarații care a avut loc la o uzina chimica din Kralupy nad Vltavou , Cehia. Unitatea in cauza este deținuta de catre compania petroliera Unipetrol, cel mai mare distribuitor de carburanți din Cehia și unul dintre cei mai mari producatori de mase plastice din țara.…

- Victimele poloneze din Al Doilea Razboi Mondial pot cere Germaniei 543 de miliarde de dolari (440 miliarde de euro) cu titlul de despagubiri individuale, a declarat joi deputatul Arkadiusz Mularczyk, seful unei comisii parlamentare desemnate sa estimeze despagubirile solicitate de Varsovia.…

- Rusia ii convoaca pe ambasadorii straini acreditati la Moscova pentru a le prezenta punctul sau vedere in cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, pentru care Londra acuza Moscova, transmite AFP, citand un anunt al Ministerului rus de Externe. Ambasadorii sunt invitati…

- Jacek Czaputowicz, care si-a prezentat in Parlament viziunea asupra politicii externe a Varsoviei, a confirmat implicit ca raspunsul Poloniei la recomandarile Bruxellesului, transmise in urma cu o zi, nu anunta modificari semnificative la reformele controversate. Seria de schimbari in justitie…

- Presedintele polonez Andrzej Duda nu va participa la ceremonia de deschidere a Campionatului Mondial de Fotbal din Rusia, a declarat seful cancelariei prezidentiale, in contextul in care Varsovia a comunicat ca este "certa" implicarea Moscovei in atacul neurotoxic din Marea Britanie.

- Ministrul de externe ceh Martin Stropnicky a respins sambata acuzatiile Moscovei potrivit carora agentul neurotoxic folosit impotriva fostului spion rus Serghei Skripal si a fiicei sale in sudul Angliei ar fi provenit din Republica Ceha, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a Ministerului…

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- Referindu-se la criza bilaterala cu Marea Britanie, Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a transmis: „Nimeni au ar trebui sa ameninte o putere nucleara”. La randul sau, Ambasada Rusiei din Marea Britanie a atras atentia ca „orice amenintare cu masuri punitive…

- 'Nicio mass-media britanca' nu va mai activa in Rusia in cazul in care postul de televiziune rus Russia Today va fi inchis in Marea Britanie, a atentionat marti purtatoarea de cuvant a diplomatiei ruse, Maria Zaharova, informeaza AFP. Institutia de reglementare in domeniul Audiovizualului…

- Moscova a ironizat marti inlocuirea lui Rex Tillerson de la conducerea Departamentului de Stat al SUA, intrebandu-se daca Rusia, acuzata de amestec in alegerile prezidentiale care l-au adus la putere pe Donald Trump, va fi si de aceasta data declarata vinovata, informeaza AFP. 'Nimeni nu a acuzat…

- La 12 martie, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a cerut ca „cineva din Marea Britanie” sa povesteasca cum s-au terminat anchetele in cazul unor morti suspecte precum a lui Alexander Litvinenko, Boris Berezovski sau Alexander Perepelicinii. Zaharova a deschis subiectul…

- Presedintele Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, i-a primit pe sefii delegatiilor participante la Prima Reuniune a Ministrilor Apararii a Formatului Bucuresti (B9), inalti oficiali din Bulgaria, Cehia, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia, Romania, Slovacia si Ungaria, precum si reprezentanti…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova a respins luni drept un ”spectacol de circ” acuzatiile Londrei potrivit carora Rusia se face vinovata de otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal si a fiicei acestuia, Iulia, relateaza The Associated Press.Acuzatiile vizand Rusia reprezinta ”alta campanie de informatii si…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki a transmis joi Comisiei Europene un document de 96 de pagini cu explicatii detaliate asupra controversatelor reforme judiciare din tara sa, ce au determinat executivul comunitar sa lanseze impotriva Poloniei o procedura fara precedent prin care s-ar putea ajunge…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki intreprinde joi o vizita la Bruxelles, in cursul careia le va prezenta oficialilor europeni o "carte alba" privind reforma justitiei in Polonia, in incercarea de a detensiona relatiile intre Varsovia si Uniunea Europeana, informeaza agentia de stiri Reuters.…

- Parlamentul European a votat rezoluția care propune activarea articolului 7 pentru Polonia. Varșovia este acuzata de Comisia Europeana ca incalca statul de drept prin modificarea legislației din domeniul justiției.

- Libanezul Zayat nu mai este seful hotelului de 5 stele JW Marriott. Locul sau a fost ocupat de un director venit din… Rusia. Fadlallah Zayat a fost General Manager al hotelului din primavara anului 2015. El a fost trimis, cu maxima discretie, sa conduca acum hotelul Marriott din Varsovia. Anterior,…

- Ambasada Rusiei la București a reacționat la acuzațiile conform carora serviciile secrete de la Moscova ar fi incercat sa incendieze doua școli romanești din Cernauți, acuzații venite de la Șeful adjunct al Serviciului de Securitate al Ucrainei. Ambasada Rusiei la București considera ca este vorba de…

- Achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS, aprobata in comisie Deputatii din Comisia de aparare ordine publica si siguranta nationala au aprobat în unanimitate proiectul de lege privind achizitia sistemelor lansatoare de rachete HIMARS. România va achizitiona trei sisteme…

- Polonia a incalcat legislatia europeana cu privire la protectia siturilor naturale prin faptul ca a dispus sa se faca taieri in Padurea Bialowieza, una dintre ultimele paduri virgine din Europa, a apreciat marti avocatul general al Curtii de Justitie a Uniunii Europene (CJUE), relateaza AFP conform…

- Cancelarul Germaniei, Angela Merkel, a respins vineri preocuparile exprimate de premierul Poloniei, Mateusz Morawiecki, care a avertizat ca gazoductul Nord Stream 2 risca sa genereze un conflict militar deschis intre Rusia si Ucraina.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului Afacerilor Externe al Rusiei, Maria Zaharova, i-a sugerat premierului Bulgariei, Boiko Borisov, sa obțina cetațenia rusa ca sa voteze la alegerile prezidențiale din Rusia. Declarația a venit ca urmare a glumei lui Borisov despre alegerile prezidențiale din Rusia.…

- Cinci “a priori cetateni rusi” au fost ucisi, iar mai multi altii raniti in atacuri ale coalitiei conduse de catre Statele Unite, saptamana trecuta, in estul Siriei, a anuntat joi diplomatie rusa, precizand ca acestia nu faceau parte din aramata rusa, relateaza AFP conform News.ro . Organizatii paramilitare…

- Luni, Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune. „Da, au fost instalate”, a spus el,…

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander cu potential nuclear în enclava Kaliningrad, de la Marea Baltica, a anuntat Ria Novosti, citând afirmatiile presedintele Comisiei de aparare din Duma de Stat, conform Reuters citat de News.ro. Vladimir Samanov, presedintele…

- Ministerul de Externe al Poloniei a transmis ca spera ca relatiile cu SUA vor ramane neschimbate, dupa ce Parlamentul de la Varsovia a adoptat un proiect de lege controversat privind Holocaustul, despre care Washingtonul a comentat ca ar putea submina "libertatea de exprimare si discursul academic".

- Israel acuza Polonia de negaționism pe tema Holocaustului. Totul a pornit de la o lege adoptata la Varșovia și care prevede, intre altele, pedepse cu inchisoarea pentru cei care evoca existenta unor „lagare poloneze ale mortii". Masura a provocat nemulțumire și in Ucraina, comenteaza AFP, citata de Agerpres.…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a anunțat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, informeaza site-ul agentiei Tass. ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”,…

- Ambasadorul Qatarului la Moscova, Fahad bin Mohammed al-Attiyah, a declarat, joi, ca Guvernul de la Doha poarta negocieri avansate pentru achizitionarea sistemelor de aparare antiaeriana S-400 din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaeriene de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass. Rusia a inceput livrarea…

- Rusia a inceput sa livreze sisteme antiaerine de tip S-400 Triumf catre China, in urma unui contract semnat intre oficialii de la Moscova si de la Beijing, in anul 2014, a informat, joi, o sursa care sustine ca ar fi apropiata de proiect, relateaza site-ul agentiei de stiri Tass.

- Politologul rus și jurnalistul Oleg Bondarenko a fost respins de autoritatile germane pe aeroportul Tegel din Berlin, la cererea Poloniei fiindu-i interzis accesul in UE, anunta TASS. „La cererea Poloniei mi-au interzis intrarea in Uniunea Europeana, fara vreo explicație, interdicția este valabila timp…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a declarat ca adoptarea legii ce interzice transmisiunea programelor informativ-analitice din Rusia in Republica Moldova discrimineaza mass-media rusa. Potrivit ei, parlamentarii care au votat legea sunt rusofobi.

- Un avion, cu 64 de oameni la bord, a aterizat pe un aeroport din capitala Poloniei fara roata din fata. Ca prin minune, aparatul de zbor nu a luat foc. Dupa ce aeronava a aterizat, oamenii au fost evacuati de urgenta. Nimeni dintre ei nu a fost ranit.

- Rusia ameninta Letonia din cauza legii privind statutul participantilor la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldatilor care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului Afacerilor…

- Rusia amenința Letonia cu consecințe din cauza legii privind statutul participanților la cel de-al Doilea razboi mondial, care egaleaza statutul soldaților care au luptat impotriva Germaniei naziste cu cel al militarilor care au luptat impotriva URSS. In acest sens, reprezentantul oficial al Ministerului…

- Formatiunea conservatoare aflata la guvernare in Polonia si de asemenea majoritara in parlamentul de la Varsovia, Partidul 'Lege si Justitie nu va sustine niciodata un asemenea scenariu, intrucat el nu va rezolva vreo problema, dimpotriva, va crea altele noi', a indicat oficialul polonez.Referindu-se…

- Scenariul unei eventuale iesiri a Poloniei din Uniunea Europeana (Polexit) 'este complet science fiction', a declarat vineri ministrul adjunct de externe polonez Konrad Szymanski, cand a fost intrebat la o emisiune difuzata de internet daca o astfel de evolutie ar fi una realista, informeaza…

- Sistemele antibalistice instalate de SUA in Romania si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare, acuza Ministerul rus de Externe, denuntand montarea unor elemente antiracheta in Japonia si avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata noilor riscuri.

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite in Romania, la Deveselu, si Polonia constituie incalcari ale Tratatului fortelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizand ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fata ...

- Turcia si Rusia au semnat un acord asupra furnizarii de sisteme de rachete rusesti sol-aer S-400 catre Ankara, au anuntat vineri CNN Turk si alte media. Cele doua tari au lucrat mai mult de un an la aceasta tranzactie, informeaza Reuters. Acordul privind S-400, in valoare de aproximativ…