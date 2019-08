Stiri pe aceeasi tema

- Crimeea va reveni sub jurisdictia Kievului numai daca Federatia Rusa va inceta sa existe, a declarat joi vicepresedintele Comisiei pentru relatii internationale din Consiliul Federatiei (Senatul rus), Vladimir Djabarov, citat de agentia de presa RIA Novosti, intr-un comentariu la declaratia facuta…

- Presedintele rus Vladimir Putin a avertizat luni ca Rusia 'va fi constransa' sa produca noi rachete interzise prin Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), cu raza scurta si medie de actiune cu lansare de la sol, dupa ce Washingtonul si Moscova s-au retras oficial la 2 august din acest…

- Statele Unite nu mai au interdictie de a detine rachete cu raza medie de actiune lansate de la sol incepand de vineri, odata cu retragerea din tratatul cu Rusia privind controlul armelor, insa fondurile pentru testarea si dezvoltarea de rachete s-ar putea epuiza in curand, potrivit unor oficiali…

- Anunțul privind trimiterea a 1.000 de soldați americani în Polonia a stârnit reacția rușilor care amenința Varșovia cu represalii.Parlamentarul Vladimir Dzhabarov a declarat joi ca planurile Casei Albe de a trimite drone de spionaj și trupe în Polonia sunt în masura sa…

- Ministerul rus de Externe l-a convocat pe ambasadorul Spaniei la Moscova pentru a-i cere explicatii cu privire la declaratii ale sefului diplomatiei spaniole Josep Borrell, care a catalogat saptamana trecuta Rusia drept un ”inamic vechi”, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Citește și: Grecia…

- Vladimir Zelenski, comediantul ucrainean care a fost ales președinte al Ucrainei, a depus, luni juramantul și a preluat oficial cea mai inalta funcție in stat. Dupa acest moment, el a anunțat ca dizolva Parlamentul și convoaca alegeri anticipate. Fostul actor de comedie, Volodimir Zelenski, a fost investit…

- Premierul ungar Viktor Orban a declarat vineri ca l-a rugat pe seful statului american Donald Trump sa ajute la demararea productiei de gaze naturale din apele teritoriale romanesti ale Marii Negre, care va fi realizata cu participarea companiei Exxon din SUA, aceasta fiind singura alternativa practica…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo i-a spus marti omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Washingtonul nu va tolera niciun fel de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale din SUA in 2020, relateaza Reuters si AFP. In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul…