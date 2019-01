Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Vladimir Putin a condamnat, luni seara, decizia Uniunii Europene de a impune sanctiuni din cauza atacului chimic din Marea Britanie, avertizand ca ar putea adopta masuri de retorsiune din cauza acestei actiuni "neprietenesti", considerata o incercare de a distrage atentia de la Brexit.

- Moscova si Londra au ajuns la un acord pentru a trimite inapoi la posturi unii membri ai personalului ambasadelor lor respective dupa ce au expulzat zeci de diplomati la inceputul acestui an, a anuntat vineri agentia de presa TASS preluata de Reuters, citandu-l pe ambasadorul rus in Marea Britanie.…

- Ministrul de Externe, Teodor Melescanu, a declarat, intr-un interviu la BBC, ca a primit asigurari ca Guvernul de la Londra nu va face „prostia” sa ia masuri impotriva romanilor dupa Brexit, el explicand ca doar in sanatate lucreaza 10.000 de asistente si medici romani, iar daca acestia ar fi dati…

- Rusia a declarat un atasat militar, din cadrul ambasadei Slovaciei la Moscova, persona non-grata si i-a oferit doua zile pentru a parasi tara, a informat joi Ministerul rus de Externe, citat de agentia RIA, relateaza Mediafax.Ministerul rus de Externe a luat aceasta decizie in urma unei masuri…

- De ultima ora! HAOS Marea Britanie ar putea opri procesul privind Brexit in mod unilateral Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul…

- Guvernul britanic poate pune capat procesului privind ieșirea Marii Britanii din Uniunea Europeana in mod unilateral, a declarat marți avocatul general de la Curtea de Justitie a Uniunii Europene, relateaza site-ul postului CNN și agenția Reuters.Potrivit unui raport elaborat de Curtea de…

- Seful Serviciului britanic de informatii externe (MI6), Alex Younger, a avertizat luni Rusia sa nu subestimeze hotararea Marii Britanii de a denunta comportamente de stat ostile, intr-o rara interventie publica, potrivit France Presse. Intr-un discurs rostit la Universitatea St Andrews…

- Dupa ce Parlamentul Macedoniei a votat vineri seara in favoarea schimbarii denumirii țarii, pentru a debloca intrarea țarii in NATO, Ministerul rus de Externe a publicat ieri un comunicat in care ține lecții de parlamentarism si democratie micii republici balcanice. Rusia considera ca votul parlamentarilor…