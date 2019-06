Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat luni un decret privind prelungirea, pana la 31 decembrie 2020, a embargoului introdus pentru importurile de produse alimentare occidentale, transmite AGERPRES.

Kremlinul a introdus un embargou pentru alimentele produse in tarile care au introdus sanctiuni impotriva Rusiei dupa anexarea Peninsulei Crimeea in 2014. Embargoul rusesc a afectat o gama larga de produse alimentare de la branza frantuzeasca la fructele din Spania. Acest embargou a fost prelungit in trei reprize pana acum, ca raspuns la prelungirea sanctiunilor economice europene.