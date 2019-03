Rusia continuă cursă înarmării. A deplasat 20 de rachete hipersonice la un centru de testare 'Aceasta arata ca ei (rusii) au avut ambitia de a dezvolta aceste arme si ca au acordat prioritate respectivului program. Rusii s-au decis pe ansamblu ca ii multumeste conceptul acestor rachete, iar acum se vor concentra pe definitivarea lor prin teste', a spus o sursa familiarizata cu datele din rapoartele serviciilor de informatii americane.



Racheta hipersonica de tipul aer-sol denumita 'Kinjal' ('Pumnal', in rusa) a fost testata de cel putin trei ori pana acum. In iulie, Kremlinul a testat cu succes arma impotriva unei tinte aflate la aproape 500 de mile distanta (aproximativ 804,6… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

