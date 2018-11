Stiri pe aceeasi tema

- Rusia intentioneaza sa construiasca in 2019 o noua statie de radar de alerta avansata in Crimeea, dezvaluie joi o sursa apropiata serviciilor de securitate FSB in aceasta peninsula ucraineana anexata de Moscova, citata de agentia rusa de presa Interfax, relateaza Reuters, informeaza News.ro.Anuntarea…

- Instante judiciare din Crimeea au decis miercuri plasarea in arest preventiv timp de 60 de zile a celor 24 de militari ucraineni capturati de Rusia in incidentul naval produs in Marea Azov, informeaza site-ul agentiei Tass, citat de Monitorul Apararii.

- Doisprezece marinari ucraineni - dintre cei 24 luati przonieri duminica de catre Paza de Coasta rusa in largul Crimeei - au fost plasati in detentie preventiva, pe o perioada de doua luni, sub acuzatia ca au trecut ilegal frontiera rusa, potrivit hotararii unui tribiunal din peninsula anexata de Rusia,…

- „Daca cineva doreste sa foloseasca acest incident ca un pretext pentru o escaladare politica, cred ca nu va fi un pas in directia buna", a declarat Grushko dupa o conferinta de securitate de la Berlin. Trei nave ucrainene - doua vedete blindate, Berdiansk si Nikopol, si remorcherul Iani Kapu…

- Cele trei nave ucrainene arestate duminica de Rusia in largul coastelor Crimeei sunt tinute in portul Kerci, relateaza luni agentia de presa Reuters. Potrivit unui martor, in jurul navelor pot fi vazute persoane in uniforme ale marinei militare. Fortele navale ucrainene au anuntat duminica seara ca…

- Uniunea Europeana si NATO au cerut, duminica seara, detensionarea situatiei create in urma incidentului din Marea Neagra, cand Rusia a deschis focul si a capturat trei nave ucrainene, in stramtoarea Kerci, care separa Crimeea de Rusia si prin care se face accesul in Marea Azov. „Asteptam de la Rusia…

- Rusia si Ucraina se acuza reciproc ca au încalcat legile maritime internationale duminica, dupa ce autoritatile ruse au încercat sa opreasca doua nave de lupta si un remorcher din Ucraina sa navigheze în jurul Crimeei în drumul spre un port ucrainean, relateaza Reuters…

- Rusia a desfasurat in Crimeea un al treilea divizion - subunitate - de rachete mobile sol-aer S-400, a anuntat vineri un purtator de cuvant al Flotei ruse din Marea Neagra (cu baza la Sevastopol), Aleksei Rulev,...