Serviciul de securitate rus FSB a anuntat in cursul noptii de duminica spre luni ca navele sale de patrula la frontiera au capturat duminica trei nave ucrainene in Marea Neagra si ca au folosit armamentul din dotare pentru a le forta sa se opreasca, relateaza agentia de stiri rusa RIA, preluata de Reuters. Potrivit FSB, navele rusesti au actionat in acest mod intrucat vasele ucrainene au patruns ilegal in apele teritoriale ruse, ignorand avertismentele de a se opri, si au efectuat manevre periculoase. De asemenea, RIA citeaza o declaratie a FSB potrivit careia trei marinari ucraineni au fost raniti…