Rusia, condamnată cu fermitate de CEDO într-un caz de violenţe conjugale Instanta paneuropeana a fost sesizata de o rusoaica de 34 de ani care a suferit intre ianuarie 2016 si martie 2018 violente si amenintari cu moartea din partea fostului ei partener, dupa ce a pus capat relatiei lor.



In timpul uneia dintre agresiuni, el a lovit-o de mai multe ori in fata si in stomac, intr-un moment in care era insarcinata. Ea a fost nevoita sa recurga la o intrerupere de sarcina in urma acestor violente.



Intr-o alta ocazie, fostul ei partener a taiat un cablu de frana din masina reclamantei, pe care a incercat sa o si rapeasca, potrivit Curtii.



