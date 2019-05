Rusia "condamnă ferm" sancţiunile SUA contra Iranului "SUA tocmai au introdus un nou pachet de sanctiuni ce vizeaza industria metalurgica iraniana. Condamnam ferm acest demers", a anuntat Ministerul Afacerilor Externe al Rusiei. Data fiind "importanta" evenimentelor actuale, Rusia cheama Iranul si alte tari implicate sa se intalneasca pentru "a determina mijloacele de normalizare a situatiei".



Moscova a declarat ca are "intelegere" pentru decizia iraniana de a suspenda aplicarea unora dintre obligatiile sale, in fata sanctiunilor americane.



Cu toate acestea, Rusia a indemnat Iranul "sa se abtina sa ia masuri suplimentare care…



