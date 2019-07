Postul de televiziune Rustavi 2 a transmis duminica o emisiune intitulata Post Scriptum, in care prezentatorul Giorgi Gabunia a vorbit in rusa, cu termeni ofensatori expliciti la adresa lui Putin si a poporului rus.



Gabunia i-a numit pe rusi sclavi si le-a cerut sa plece din tara sa, care a purtat un scurt razboi cu Rusia in 2008.



Ministerul rus de externe a apreciat intr-un comunicat ca atacul verbal este "inca o provocare fatisa din partea fortelor gruzine radicale, cu scopul de a submina relatiile ruso-gruzine". "Actualul incident scandalos este un exemplu clar de rezultat…