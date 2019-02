Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare militara.știre…

- Valoarea tranzactiilor din Europa emergenta a ajuns la 80,5 miliarde de euro in 2018, in crestere cu 12,5%, Romania clasandu-se pe locul 5 in regiune, dupa Rusia, Polonia, Turcia si Cehia, releva datele celui mai recent studiu CMS, Emerging Europe Fuziuni si Achizitii 2018, realizat in colaborare…

- Fostul ministru de Externe Titus Corlațean a declarat, sambata la un post TV, referitor la suspendarea aplicarii Tratatului INF de catre Rusia, dupa ce SUA au luat o hotarare similara, ca soluția trebuie sa fie una politica și nu una a escaladarii. potrivit mediafax.Citește și: Mare atenție,…

- Alianta Nord-Atlantica va aplica masuri defensive „proportionate” pentru a contracara actiunile Rusiei, care incalca Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF) prin instalarea unor sisteme de rachete nucleare – cum ar fi cele din Ucraina – care pot fi folosite impotriva Europei, afirma Jens Stoltenberg,…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…

- ''Suntem de parere ca Rusia poate salva acordul'', a declarat Heiko Maas intr-o intalnire cu omologul sau rus Serghei Lavrov, desfasurata la Moscova. Lavrov a descris acuzatiile americane drept un pretext pentru retragerea SUA din acest tratat. Luna trecuta, Washingtonul a dat…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania.