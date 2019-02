"Ministerul Apararii al Federatiei Ruse propune partii americane ca in perioada dinainte de expirarea Tratatului INF sa ia masurile necesare pentru revenirea la respectarea stricta a Tratatului INF prin distrugerea lansatoarelor universale Mk-41 desfasurate la sol, dezvoltate pentru lansarea rachetelor de croaziera Tomahawk, a rachetelor-tinta, similare in privinta caracteristicilor cu rachetele balistice cu raza medie si scurta de actiune, distrugerea dronelor de atac care, dupa caracteristicile lor, cad sub incidenta termenului de 'racheta de croaziera terestra', conform INF", a anuntat purtatorul…