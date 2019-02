Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Apararii din Rusia a anunțat joi ca Statele Unite ar trebui sa distruga sistemele de lansare destinate apararii antiracheta MK-41 amplasate in Romania pentru a permite reintoarcerea la Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare, denunțat zilele trecute. Rusia spune ca Washingtonul ar trebui…

- Ministerul rus al Apararii l-a convocat pe atasatul militar american pentru a-i inmana o nota cu privire la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). Moscova a propus Washingtonului sa distruga rampele de lansare Mk-41ale sistemului american antiracheta, plasate si in Romania in cadrul scutului…

- Ministerul Apararii din Rusia a informat joi ca Statele Unite ar trebui sa isi distruga sistemele nucleare MK-41 plasate in Romania pentru a putea astfel sa respecte Tratatul INF, scrie Reuters.De asemenea, ministerul a precizat ca Washingtonul ar trebui sa distruga si dronele de atac din…

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand t...

- Ministrul apararii din Germania, Ursula von der Leyen, are programata pentru luni o vizita la trupele Bundeswehr-ului detasate in Lituania in cadrul efortului NATO de descurajare a Rusiei, ca urmare a crizei din Ucraina in 2014, potrivit dpa. Aceasta vizita este umbrita de noile tensiuni…

- Rusia si-a suspendat participarea la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare, semnat cu Statele Unite in epoca Razboiului Rece, dupa anuntul similar al Washingtonului. Romania a fost evocata in biroul liderului de la Kremlin.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…

