Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a cerut Statelor Unite, prin Interpol, sa confirme unde se afla Oleg Smolenkov, fost oficial la Kremlin despre care presa afirma ca a spionat in favoarea SUA si a fost recuperat de americani, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Citește și: Cutremur pe scena politica! Dezvaluirea facuta…

- Purtatoarea de cuvant a ministerului de externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat joi ca Rusia a deschis un dosar penal dupa disparitia lui Smolenkov si a familiei acestuia in iunie 2017, in timpul unei vacante in Muntenegru. Ea a adaugat ca autoritatile ruse au aflat din presa ca Smolenkov,…

- Kremlinul a declarat miercuri ca nu stie daca unul dintre fostii sai angajati a fost informator al CIA, dar ca serviciile secrete ruse examineaza cazul, transmite Reuters potrivit Agerpres CNN a anuntat luni ca Statele Unite au evacuat cu succes din Rusia in 2017 una dintre sursele lor acoperite…

- Kremlinul a minimalizat știrile din SUA cu privire la un spion CIA în interiorul administrației prezidențiale, numindu-le ”literatura de consum”, dar a spus ca un oficial marunt despre care mass-media rusa a sugerat ca a fost agent a lucrat acolo înainte sa fie concediat, relateaza…

- O putere straina s-a aflat in spatele celui mai recent atac cibernetic care a vizat Ministerul de Externe ceh, a anuntat marti Comisia pentru afaceri externe, aparare si securitate a Senatului de la Praga, desi nu a identificat statul respectiv si nu a oferit detalii despre acest incident, transmite…

- ​​La începutul lunii martie, Rusia și-a exprimat punctul de vedere asupra rolului sau drept "garant al stabilitații și securitații, un partid care aduce pace, nu agresiune", prin intermediul purtatorului de cuvânt al Ministerului de Externe. Maria Zakharova a dat exemplu "al…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, potrivit Mediafax. Ministrii Apararii din NATO urmeaza…

- Administratia din Iran a avertizat, sambata, Statele Unite ca armata iraniana va reactiona "ferm" la orice agresiune militara, in contextul tensiunilor dintre Teheran si Washington, relateaza agentia de presa Tasnim, citata de Reuters, potrivit mediafax."Indiferent ce decizie vor lua oficialii…