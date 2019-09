Stiri pe aceeasi tema

- Kremlinul a declarat miercuri ca nu stie daca unul dintre fostii sai angajati a fost informator al CIA, dar ca serviciile secrete ruse examineaza cazul, transmite Reuters potrivit Agerpres CNN a anuntat luni ca Statele Unite au evacuat cu succes din Rusia in 2017 una dintre sursele lor acoperite…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a respins joi posibilitatea incheierii unui tratat de pace intre Rusia si Japonia, care sa puna capat oficial celui de-Al Doilea Razboi Mondial, informeaza Reuters.Putin s-a intalnit, la un forum economic la Vladivostok, cu premierul japonez Shinzo Abe, care…

- Doi senatori americani, un republican si un democrat, au anuntat ca Rusia a refuzat sa le acorde vize de intrare in tara, pentru o vizita care ar fi urmat sa aiba loc saptamna viitoare, pe fondul dezacordurilor de la Washington si in randul tarilor aliate Statelor Unite daca Rusia ar trebui reprimita…

- Ministrul rus al Energiei, Alexander Novak, a declarat ca Rusia a propus ca Ucraina sa prelungeasca cu un an contractul privind livrarea de gaze naturale, în condițiile în care actuala înțelegere expira pe 31 decembrie 2019, informeaza agenția TASS citata de Mediafax.„Vom…

- Ministrul rus pentru Energie, Alexander Novak, a declarat în urma unei întâlniri avute luni cu omologul sau iranian, Bijan Zanganeh, ca Moscova este interesata de menținerea Teheranului ca jucator egal pe piața globala a Energiei, scrie Mediafax, citând Reuters. Statele…

- "Dar nu se poate spune inca daca aceasta va duce la prelungire" a acestui important tratat privind controlul armelor strategice nucleare, a afirmat Vladimir Putin in marja G20 de la Osaka. Acest tratat bilateral de reducere a armelor strategice, denumit "New START", care a fost semnat in 2010, mentine…

- Nu puțini analiști considera schimbarea intervenita la Pentagon drept un moment «delicat» pentru președintele american. Demisia «din motive personale» a lui Patrick Shanahan continua, de fapt, lista multiplelor plecari ale unor personalitați importante din echipa de la Casa Alba și din posturi-cheie…

- Continua tensiunea dintre Turcia si SUA pentru ca Turcia achizitioneaza sistemul de aparare antiaeriana S-400 din Rusia. Conform stirii transmise de Reuters, un oficial de rang înalt din Pentagon a declarat ca Washingtonul analizeaza optiunea de a impune, suplimentar, sanctiuni financiare si altor…