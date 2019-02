Stiri pe aceeasi tema

- „Baza de la Deveslu e o structura militara pur defensiva, care se foloseste impotriva rachetelor balistice si care in niciun caz nu are incarcaturi nucleare”, a declarat Teodor Melescanu la Romania TV. El a exclus posibilitatea de a lansa alt tip de rachete decat cele interceptoare, fara niciun…

- Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Melescanu, a subliniat, joi, ca scutul de la Deveselu este o structura militara cu caracter strict defensiv, precizarea venind in contextul in care Ministerul rus al Apararii a propus SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta…

- Rusia a suspendat Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), semnat in epoca Razboiului Rece, dupa ce secretarul american de Stat, Mike Pompeo, a anuntat vineri retragerea Statelor Unite din tratatul de dezarmare nucleara. "Partenerii americani au declarat ca au suspendat participarea la…

- Ministerul rus al Apararii a propus joi SUA sa distruga lansatoarele de rachete Mk-41 din dispozitivul de aparare antiracheta din Romania care ar incalca Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF), a ...

- Ministerul rus al Apararii l-a convocat pe atasatul militar american pentru a-i inmana o nota cu privire la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare (INF). Moscova a propus Washingtonului sa distruga rampele de lansare Mk-41ale sistemului american antiracheta, plasate si in Romania in cadrul scutului…

- Ministrul apararii din Germania, Ursula von der Leyen, are programata pentru luni o vizita la trupele Bundeswehr-ului detasate in Lituania in cadrul efortului NATO de descurajare a Rusiei, ca urmare a crizei din Ucraina in 2014, potrivit dpa. Aceasta vizita este umbrita de noile tensiuni…

- Rusia si-a suspendat participarea la Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare, semnat cu Statele Unite in epoca Razboiului Rece, dupa anuntul similar al Washingtonului. Romania a fost evocata in biroul liderului de la Kremlin.

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat sambata ca tara sa isi suspenda participarea la INF (Tratatul privind Fortele Nucleare Intermediare semnat in 1987 intre Washington si Moscova) in riposta la decizia SUA de a se retrage din acest tratat si care a intrat in vigoare in aceeasi zi, relateaza…