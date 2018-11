Stiri pe aceeasi tema

- Administrația de la Moscova a cerut Consiliului de Securitate ONU sa discute despre sancțiunile impuse Coreei de Nord in urmatoarea ședința, care va avea loc joi, decizie care a urmat dupa amanarea intalnirii dintre oficialii nord-coreeni și americani, relateaza Reuters. Momentan nu este clar…

- Administratia de la Moscova a cerut Consiliului de Securitate ONU sa discute despre sanctiunile impuse Coreei de Nord in urmatoarea sedinta, care va avea loc joi, decizie care a urmat dupa amanarea intalnirii dintre oficialii nord-coreeni si americani, relateaza Reuters.

- Președintele ucrainean Petro Poroșenko a comparat joi sancțiunile impuse de Rusia cu „primirea unui premiu”, adaugand ca Moscova ar trebui sa iși retraga trupele și armamentul de pe teritoriul ucrainean in loc sa adreseze amenințari, relateaza Reuters, preluata de mediafax. „In Ucraina, a…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters.Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a acuzat Rusia ca „triseaza” pentru ca nu respecta sanctiunile impuse Coreei de Nord de catre ONU si a declarat ca Washingtonul „are dovezi de incalcari consistente si variate ale rusilor”, scrie Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca Rusia…

- Ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley a acuzat Rusia de frauda cu sancțiunile ONU impotriva Coreei de Nord și a declarat ca Washingtonul are „dovezi ale incalcarilor in mod continuu și pe scara larga din parea Rusiei“, transmite Reuters. Haley a declarat in Consiliul de Securitate al ONU ca, deși intre…

- Rusia a blocat la ONU o cerere a Statelor Unite de a sanctiona doua companii maritime ruse si sase nave ale acestora, acuzate de incalcarea interdictiilor internationale privind livrarea de petrol catre Coreea de Nord, potrivit unor surse diplomatice, relateaza AFP. Opozitia Rusiei a avut loc cu sprijinul…

- Ministerul rus de Externe a declarat joi ca noile sancțiuni, impuse de Statele Unite impotriva unei firme ruse și a unor oameni de afaceri ruși care investesc in Coreea de Nord, pot submina procesul de pace din peninsula coreeana. Intr-o declarație de presa, ministerul a mai spus și ca Washingtonul…