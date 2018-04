Stiri pe aceeasi tema

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal se adancește tot mai mult in ceața londoneza: dupa ce Marea Britanie a iscat un val mondial de expulzari, afirmand ca atacul este „foarte probabil” mana Moscovei, experții britanici dezvaluie ca nu pot dovedi originea agentului neurotoxic.

- Organizatia pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) a respins miercuri o propunere a Rusiei de a ancheta cu Marea Britanie cazul otravirii fostului spion rus Serghei Skripal, in care Londra si Moscova se acuza reciproc, transmite AFP. "Din nefericire, nu am putut obtine doua treimi…

- Marea Britanie cauta ''un mod proportional'' de a raspunde amenintarii reprezentate de catre Rusia, a declarat marti un purtator de cuvant al premierului britanic Theresa May, dupa ce un general in retragere al armatei ruse a avertizat ca otravirea fostului spion rus Serghei Skripal…

- Politia britanica a anuntat, miercuri, ca fostul spion rus Serghei Skripal si fiica sa au intrat pentru prima oara in contact cu agentul neurotoxic ”Novicioc” la domiciul acestora din orasul Salisbury, informeaza site-ul cotidianului The...

- Rusia expulzeaza 60 de diplomati americani si inchide Consulatul Statelor Unite de la Sankt Petersburg - masuri identice celor luate de Washington impotriva Moscovei in cazul Skripal, a anuntat joi seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov. Masurile adoptate de Moscova ”includ expulzarea aceluiasi…

- Ministerul Afacerilor Externe anunța ca, in semn de solidaritate cu Marea Britanie, in urma cazului otravirii unui fost spion rus, va declara persona non-grata un diplomat rus. Cazul otravirii agentului dublu Serghei Skripal si a fiicei lui continua sa produca tensiuni extraordinare intre Rusia si Marea…

- Afirmatiile au fost facute de un prieten al lui Skripal, Vladimir Timoshkov, care a declarat pentru BBC ca fostul spion regreta ca a fost agent dublu si isi dorea sa isi viziteze familia.Timoshkov, care il stie pe Skripal din liceu, a sustinut ca prietenul sau nu se simtea un tradator.„In…

- British Council a anuntat joi suspendarea tuturor proiectelor sale in Rusia pentru prima oara dupa 1959, pe fondul unei profunde crize diplomatice intre Moscova si Londra, informeaza vineri AFP. Relatiile intre Rusia si Marea Britanie - tari pe pozitii opuse in principalele dosare internationale…

- Seful diplomatiei ruse Serghei Lavrov a acuzat vineri Londra ca isi indeamna aliatii la "confruntare" cu Moscova, dupa decizia UE de a-si rechema ambasadorul din Rusia din cauza afacerii Skripal, informeaza AFP. Autoritatile britanice "incearca in mod febril sa-si forteze aliatii sa ia masuri ce vizeaza…

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a acuzat ieri Marea Britanie ca ”a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice”, in dosarul otravirii fostului spion Serghei Skripal pe sol britanic, amenintand ca Moscova va riposta la eventuale noi ”initiative anti-rusesti”. “Daca Guvernul britanic…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Tensiunile dintre Rusia și Marea Britanie continua sa creasca, din cauza atacului de la inceputul lunii martie asupra agentului dublu Serghei Skripal, care a pornit un lung șir de acuzații și condamnari diplomatice intre cele doua state. Dupa expulzarea unor diplomați ruși, considerați de Marea Britanie…

- Seful diplomatiei ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Londra ca 'a ales cu buna stiinta sa submineze relatiile ruso-britanice' in cazul otravirii unui fost spion rus in Marea Britanie si a atentionat ca Rusia va riposta in cazul unor eventuale noi 'initiative antirusesti', informeaza…

- Rusia iși pune sprența in Japonia in situația cu scandalul otravirii in Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal și așteapta detalii pe care Londra refuza sa le ofere Moscovei, a anunțat miercuri, 21 martie, la Tokyo, ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, in urma discuțiilor purtate…

- Experti ai Organizatiei pentru Interzicerea Armelor Chimice (OIAC) sunt asteptati luni in Marea Britanie pentru a preleva mostre ale agentului neurotoxic folosit pentru otravirea fostului spion dublu rus Serghei Skripal si a fiicei sale, pe 4 martie in sud-vestul Angliei, transmite dpa, conform agerpres.ro. …

- Seful diplomatiei britanice, Boris Johnson, a declarat la BBC ca Londra dispune de „dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita Noviciok“ cu care a fost otravit fostul spion rus…

- Londra are dovezi ca Rusia a dezvoltat in ultimii zece ani agentul neurotoxic si a facut stocuri de substanta fatala denumita ”Noviciok” folosita in otravirea fostului spion rus Serghei Skripal, a declarat, duminica, Boris Johnson, ministrul de Externe al Marii Britanii, potrivit BBC News.…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Londra dispune de "dovezi ca Rusia nu numai ca a cautat sa dezvolte agenti neurotoxici pentru asasinate in ultimii zece ani, dar a si facut stocuri de aceasta substanta mortala denumita "Noviciok" cu care a fost otravit fostul spion rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, a declarat duminica ministrul…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Refuzul Marii Britaniei de a coopera cu Rusia in cazul otravirii fostului ofițer GRU, Serghei Skripal, reprezinta o incalcare grava a convenției cu privire la interzicerea armelor chimice, afirma ministrul rus al Afacerilor Externe, Serghei Lavrov.

- Scandal imens la cel mai inalt nivel intre Marea Britanie si Federatia Rusa. Cazul otravirii fostului spion rus, Serghei Skripal, impreuna cu fiica sa Iulia a starnit un adevarat razboi intre cele doua mari puteri. Cei doi au fost gasiti la 4 martie in stare de inconstienta pe o banca din apropierea…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei ruse Iulia Skripal…

- Rusia a anuntat vineri ca a declansat o ancheta pentru 'tentativa de asasinat' asupra fiicei fostului agent dublu rus Serghei Skripal, victima a otravirii alaturi de tatal sau, la 4 martie, in Marea Britanie, informeaza AFP. 'O ancheta pentru tentativa de asasinat asupra cetatenei…

- Guvernul britanic acuza Rusia in cazul atacului cu o substanta neurotoxica asupra fostului spion rus Serghei Skripal pentru a distrage atentia de la problemele interne generate de iesirea din Uniunea Europeana, a declarat vineri ambasadorul Rusiei la Londra, Alexandr Iakovenko, relateaza Sputnik.

- Neurotoxina care a otravit fostul spion rus Sergei Skripal a fost pusa in bagajul fiicei sale inainte sa plece din Moscova, informeaza The Telegraph, care citeaza surse neidentificate. Yulia Skripal a zburat catre Londra din Rusia pe 3 martie, conform fortelor antitero, titreaza News.ro. Anchetatorii…

- Mașina de propaganda a Moscovei, care include și aparatul diplomatic al MAE rus, a lansat un val in creștere de obiecții și contraacuzații in cazul asasinarii fostului agent dublu Serghei Skripal, noteaza intr-o declaratie semnata de ministrul de externe ucrainean, Pavlo Klimkin. Anterior, omologul…

- La zece zile dupa ce fostul ofiter al serviciilor secrete ruse Serghei Skripal, condamnat in Rusia pentru spionaj in favoarea Marii Britanii, a fost otravit cu o substanta neuro-paralizanta, Londra a instituit impotriva Rusiei o serie de sanctiuni dure. La baza lor au stat declaratiile premierului britanic…

- Rusia va expulza diplomati britanici "in curand”, a declarat ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, la o zi de la decizia Londrei de a expulza 23 de diplomati rusi, dupa otravirea unui fost agent dublu rus, Serghei Skripal, si a fiicei acestuia, Iulia, pe teritoriul britanic, scrie BBC.Intrebat…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat miercuri ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP. "Credem ca Rusia este responsabila", a spus Nikki Haley,…

- Ambasadorul Rusiei in Romania, Valeri Kuzmin, a declarat, miercuri, in cadrul unei dezbateri organizate la Centrul Ceh din București, ca Sergei Skripal, barbatul otravit la Londra era spion britanic. Intrebat despre crima de la Londra, care a generat mari tensiuni diplomatice intre Marea Britanie și…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- Marea Britanie va expulza un numar semnificativ de diplomati rusi ca parte a raspunsului sau la otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal la Salisbury (in sud-vestul Angliei), informeaza miercuri Sk...

- Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat marti ca priveste "cu cea mai mare seriozitate" acuzatiile Londrei la adresa Moscovei in afacerea otravirii in Marea Britanie a fostului spion rus Serghei Skripal, relateaza AFP. "Cancelarul condamna ferm acest atac, afirmand ca priveste cu cea mai mare seriozitate…

- 'Am cerut printr-o nota oficiala sa putem avea acces la aceasta substanta si am solicitat acces la toate datele anchetei, dat fiind faptul ca una dintre victime este Iulia Skripal, cetateana rusa', a declarat Lavrov intr-o conferinta de presa, adaugand ca acestei cereri au fost respinse de Londra. Acuzand…

- Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa otravirea fostului spion rus Serghei Skripal in Marea Britanie, in conditiile in care premierul britanic Theresa May a declarat luni ca este 'foarte probabil ca Rusia sa fie responsabila' pentru…

- Rusia cere sa aiba acces la substanta chimica aflata la originea otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal in sud-vestul Angliei, inainte de a oferi explicatiile cerute de Londra, a declarat...

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Moscova l-a convocat marti pe ambasadorul Marii Britanii in Rusia, Laurie Bristow, ca raspuns la acuzatiile premierului britanic Theresa May cu privire la responsabilitatea 'foarte probabila' a Moscovei in otravirea dublului agent rus Serghei Skripal si a fiicei sale, relateaza AFP. Purtatoarea…

- Traditia serviciilor secrete sovietice si ruse este foarte lunga, in operatiuni de eliminare prin otravire, impuscare sau alte metode violente a oponentilor regimurilor de la Moscova. Extrem de ingrijorator e insa faptul ca asasinii Rusiei actioneaza pe teritoriul unor tari membre NATO, precum Marea…

- Rusia este, foarte probabil, responsabila pentru otravirea fostului spion Serghei Skripal și a fiicei sale pe teritoriul Marii Britanii. Aceasta declarație a fost facuta de premierul Theresa May, in Parlamentul de la Londra.

- Liderul Rusiei, Vladimir Putin, i-a spus luni unui jurnalist BBC ca urmeaza sa discute despre cazul spionului rus Serghei Skripal, care a fost otrabit in Marea Britanie, abia dupa ce autoritațile britanice vor face lumina in acest caz. Putin a dat acest raspuns dupa ce a fost intrebat…

- Politia britanica efectueaza o ancheta de mare amploare pentru a incerca sa faca rapid lumina asupra otravirii fostului dublu spion rus Serghei Skripal, in continuare in stare "critica", a anuntat sambata guvernul de la Londra care se pregateste de lupta in cazul implicarii Moscovei, relateaza AFP.…

- Ancheta din Marea Britanie in cazul fostului spion rus atacat cu gaz neuro-toxic se extinde. Investigatorii exhumeaza corpurile sotiei si al fiului lui Serghei Skripal, care au murit in 2012, respectiv 2017 - pentru a le autopsia.

- Premierul britanic Theresa May a declarat joi ca Londra va reactiona daca concluziile anchetei in acest caz indica implicarea Moscovei.Serghei Skripal si fiica lui au fost expusi contactului cu o substanta toxica, in cursul unui incident produs in localitatea Salisbury, situata in provincia…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…

- Fostul spion Serghei Skripal (66 de ani) si fiica sa Iulia (33 de ani) sunt spitalizati de duminica la terapie intensiva in Salisbury, in sudul Angliei, dupa ''o presupusa expunere la o substanta toxica''. Mai multe media au aratat cu degetul spre Rusia, iar ministrul britanic de externe,…

- Un fost spion rus e in stare critica in spital, in Marea Britanie, aparent otravit și, odata cu el, otravita și fiica sa. Amandoi au fost expusi unei substante neidentificate inca, in timp ce se aflau intr-un centru comercial.

- Serviciile secrete de la Moscova ar fi putut depista resedinta din Marea Britanie a fostului colonel GRU Serghei Skripal dupa decesul subit al fiului sau in timpul unei vacante in Rusia, anul trecut, relateaza BBC.