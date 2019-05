Rusia celebrează Ziua Victoriei asupra Germaniei naziste. Paradă militară, organizată în Piaţa Roşie Peste 13.000 de militari si 130 de sisteme de arme, intre care rachete intercontinentale, baterii antiracheta si alta tehnica militara moderna, au participat la Parada de Ziua Victoriei de la Moscova. Defilarea a inceput la ora locala 10:00 si a durat in jur de o ora. Conform traditiei, vedeta defilarii a fost legendarul tanc T-34, care a inscris 'pagini de glorie' in luptele cu armata nazista in cursul a ceea ce este numit in Rusia drept Marele Razboi Patriotic, dar tancul de generatie noua are de asemenea un rol de prim-plan in cadrul armatei ruse.



