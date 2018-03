Rusia: cele 5 provocari economice care il asteapta pe Vladimir Putin

Stiri pe aceeasi tema

- Marea intrebare ramasa dupa alegerile prezidentiale din Rusia este ce se va intampla peste sase ani, cand Vladimir Putin isi va incheia al patrulea mandat la Kremlin, al doilea consecutiv si ultimul permis pana in 2030 de Constitutia Rusa?

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a facut apel marti la presedintele rus Vladimir Putin sa ''restabileasca'' o cooperare pentru ''securitatea continentului'' european, intr-o scrisoare de felicitare cu ocazia realegerii liderului de la Kremlin pentru…

- Rusia nu isi doreste o noua cursa a inarmarii si va face tot posibilul pentru a rezolva diferendele cu alte state, aparandu-si in acelasi timp interesele nationale, a declarat luni presedintele Vladimir Putin, potrivit Reuters. La o intalnire cu oponentii pe care i-a invins la scrutinul de duminica,…

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- Rezultatele partiale ale prezidentialelor din Rusia arata faptul ca Vladimir Putin a castigat categoric, cu peste 70% din voturi, alegerile din 18 martie. Actualul lider rus a fost reales, asadar, in fruntea statului rus, cu peste 76% din voturile exprimate de rusii care au mers deunazi la urne, ceea…

- Vladimir Putin a fost reales, duminica, inca din primul tur, in functia de presedinte al Rusiei, dupa ce a obtinut 73,9% din voturile rusilor, arata rezultatele sondajelor efectuate la iesirea de la urne, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Președintele Chinei, Xi Jinping, l-a felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea sa in fruntea țarii și a salitat relația sino-rusa, aflata intr-un punct culminant, aceasta fiind exemplara pentru relațiile internaționale. Relațiile dintre cele doua state sunt ”la cel mai bun nivel istoric al lor,…

- Peste 55 de milioane de cetateni rusi au votat pentru Vladimir Putin in cadrul alegerilor prezidentiale din 18 martie, a anuntat luni Comisia Electorala Centrala de la Moscova. Liderul de la Kremlin a obținut victoria cu peste 76% din voturi, dupa cum indica situația, la centralizarea rezultatelor din…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters, potrivit Agerpres. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului…

- Duminica, la scurt timp dupa ce a fost reales, presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a sustinut ca tara sa nu detine arme chimice, informeaza DPA si Reuters. Presedintele s-a referit explicit la agentul neurotoxic folosit la inceputul lui martie in Regatul Unit, impotriva fostului spion rus Serghei Skripal.…

- Se pare ca actualul președinte al Rusiei se indreapta spre o victorie de rasunet. Toate sondajele la iesirea de la urne il indica pe Vladimir Putin drept castigator al alegerilor prezidentiale desfasurate duminica in Rusia, transmit agentiile de presa internationale.

- Vladimir Putin a votat dis-de-dimineata, in alegerile prezidentiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate sansele sa conduca tara inca sase ani, a votat la o sectie din Moscova, scrie digi24.ro.

- ALEGERI PREZIDENTIALE RUSIA. Sectiile de votare s-au deschis duminica, la ora locala 8.00 in regiunile Ciukotka si Kamciatka si se vor inchide duminica la ora locala 20.00 (20.00, ora Romaniei) in enclava Kaliningrad. In contextul in care Putin este sigur ca va obtine o victorie, autoritatile…

- Rusii il realeg duminica pe Vladimir Putin intr-un nou mandat de sase ani la Kremlin. Creditat cu aproape 70- din intentiile de vot in ultimele sondaje, cel mai puternic om din Rusia, laudat ca a readus stabilitatea dupa anii '90 - cu pretul unui recul al libertatilor, acuza criticii -, are sa-si faca…

- Duminica, in Rusia au loc alegeri prezidentiale. Un scrutin fara probleme pentru tarul Putin care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Singura lui temere e legata de absenteism. O prezenta scazuta la urne i-ar mai putea stirbi din putere.

- Dupa ce premierul britanic Theresa May a susținut ca este „foarte probabil” ca Rusia sa se afle in spatele incercarii de asasinat a agentului dublu Serghei Skripal, un alt oficial britanic lanseaza acuzații extrem de grave. Ministrul de Externe al Regatului, Boris Johnson, considera ca președintele…

- Vladimir Putin, omul care a dominat scena politica din Rusia ultimilor 18 ani, este aproape de a castiga un nou mandat de presedinte al Rusiei in cadrul alegerilor de duminica, iar cel mai important obiectiv al liderului de la Kremlin il reprezinta recastigarea influentei internationale a Rusiei.

- Duminica rusii sunt chemati la urne sa isi aleaga presedintele intr-un scrutin pe care actorul sef de la Kremlin, Vladimir Putin, este de asteptat sa il castige confortabil. Cu cateva zile inainte insa, „Golos”, o organizatie non-guvernamentala care monitorizeaza alegerile din Rusia se plange ca se…

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- Duminica, 18 martie, in Rusia vor avea loc alegeri prezidențiale. Principalul favorit ramane Vladimir Putin, desi are șapte contracandidați dar, sunt cotati foarte slab in masuratorile sondajelor. Fara Aleksei Navalnii, principalul opozant al liderului de la Kremlin, care fost dat la o parte prin metodele…

- Vladimir Putin are in fata sapte candidati la presedintie duminica, in Rusia, insa nu si pe principalul sau opozant, Aleksei Navalnii, declarat ineligibil, scrie AFP, care ii prezinta succint, informeaza news.ro.ALEKSEI NAVALNII, MARELE ABSENT Cunoscut in urma anchetelor sale cu privire…

- Pentru președintele rus, Vladimir Putin, amenințarile la adresa graniței nu sunt niciodata de ignorat. In același timp, Rusia are un obicei de a ignora zonele de excludere aeriana, spre exemplu, atunci cand efectueaza misiuni de recunoaștere. Conform presei din Federație, s-ar parea ca armata Moscovei…

- Vladimir Putin a facut dezvaluiri despre viata sa in Rusia anilor ’90. Presedintele rus a povestit ca in 1996 a ramas somer, dupa ce primarul din Sankt Petersburg, Anatolii Sobciak, a pierdut alegerile. Actualul lider de la Kremlin conducea pe atunci campania electorala a lui Sobciak…

- Fostul președinte al Romaniei, Traian Basescu, a povestit ieri despre discuțiile pe care le-a avut in perioada mandatului cu liderul de la Kremlin, Vladimir Putin. Totodata, politicianul a sugerat ca Rusia nu ar mai avea niciun interes strategic legat de teritoriul intre Prut și Nistru. „Am discutat…

- Declarațiile facute zilele trecute de liderul de la Kremlin in care acesta devoala faptul ca Rusia a dezvoltat rachete pe care nicio alta țara nu le deține, pare sa fi infierbantat spiritele și la Casa Alba. Așa ca, de altfel, previzibil, americanii au anunțat și ei ca pregatesc tehnologia suprema in…

- Presedintele rus Vladimir Putin a ordonat in 2014 doborarea unui avion de pasageri in legatura cu care exista informatia ca ar fi avut o bomba la bord si care ar fi vizat ceremoniile de deschidere ale Jocurilor Olimpice de iarna de la Soci, a povestit chiar liderul de la Kremlin intr-un documentar difuzat…

- Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Deși este tacut…

- Melania Trump si Vladimir Putin au discutat, in cadrul unui dineu oficial la summit-ul G20, anul trecut aceste subiecte. Presedintele Rusiei a fost incantat de fermecatoarea Prima Doamna a SUA, careia i-a facut multe complimente si a glumit cu ea, se arata intr-un documentar citat de rt.com.…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Rusia va recurge la arma nucleara doar ca represalii fata de o masura similara, a sustinut actualul lider de la Kremlin intr-un amplu interviu oferit jurnalistului Vladimir Soloviev pentru documentarul...

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, si presedintele FIFA, Gianni Infantino, si-au demonstrat abilitatile tehnice cu balonul rotund la Kremlin, intr-un video promotional al forului international, cu 100 zile inaintea startului Cupei Mondiale de fotbal 2018 din Rusia.In videoclip apar o succesiune…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters. Acuzata…

- Rusia este pe deplin pregatita pentru cazul in care Occidentul ar decide sa o pedepseasca deconectand-o de la reteaua globala de Internet, a declarat Gherman Klimenko, consilierul presedintelui Vladimir Putin pentru problemele internetului, intr-un interviu difuzat luni, potrivit Reuters, informeaza…

- Presedintele rus Vladimir Putin, aproape sigur ca va fi reales la scrutinul din 18 martie, a participat sambata la un miting electoral la Moscova si a promis in discursul sau "victorii stralucitoare" pentru Rusia, consemneaza AFP. "Vrem ca tara noastra sa straluceasca si sa priveasca spre…

- Declaratiile lui Putin vin inainte cu doua saptamani de alegerile rezidentiale din Rusia. In cadrul unui discurs sustinut in fata sustinatorilor sai din Kaliningrad, Putin a fost intrebat ce eveniment din istoria Rusiei ar vrea sa il schimbe. ”Colapsul Uniunii Sovietice”, a raspuns…

- Un atac nuclear impotriva unui aliat al Moscovei va fi considerat un atac contra Rusiei, a afirmat joi presedintele Vladimir Putin, avertizand ca armata rusa detine o racheta de croaziera invincibila si va riposta imediat. "Vom considera orice utilizare a armelor nucleare contra Rusiei…

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Rusia a dezvoltat o noua racheta balistica care este invincibila, a declarat președintele Vladimir Putin, în discursul despre starea națiunii, ținut cu câteva saptamâni înaintea alegerilor, scrie BBC.

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a declarat, miercuri, ca sanctiunile impuse Rusiei nu afecteaza doar Moscova, ci si interesele statelor din Uniunea Europeana, adaugand ca aceasta politica nu isi atinge obiectivele, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Cunoscut drept un susținator și un fan infocat al lui Vladimir Putin, Igor Dodon l-a laudat pe liderul de la Kremlin! Republicii Moldova ii lipseste un patriot precum Vladimir Putin, a declarat Igor Dodon, presedintele de la Chisinau, in cadrul unui interviu acordat pentru Deutsche Welle, adaugand…

- Aleksei Navalnii, principalul opozant al lui Putin, și un activist anticorupție, cunoscut pentru postarile sale de pe blog, a scris, joi seara, ca a fost arestat de poliția din Moscova, anunța AFP. Navalnii, in varsta de 41 de ani, a scris pe contul sau de Twitter: ”Ma duc undeva!”, fara a mai face…

- Liderul de la Kremlin se indreapta senin catre un al patrulea mandat, fiind creditat cu 71,5% din intentiile de vot ale rusilor, potrivit unui recent sondaj, in conditiile in care nici unul din adversarii sau nu trece de 7%. Vladimir Putin este la putere in Rusia din anul 2000 si situatia nu se va schimba.…

- "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit despre conflictul israeliano-palestinian", a declarat liderul de la Kremlin. Ultima convorbire telefonica intre Trump si Putin a avut loc la jumatatea lunii decembrie. Vizita lui Mahmoud Abbas in Rusia intervine…

- Presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni, in debutul unei intalniri cu omologul sau palestinian, Mahmoud Abbas, ca a discutat la telefon cu Donald Trump despre conflictul israeliano-palestinian, transmite AFP. "Tocmai am discutat cu presedintele american Trump. Evident, am vorbit…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu s-a intalnit cu presedintele rus Vladimir Putin la Moscova pe 29 ianuarie si i-a spus liderului de la Kremlin ca Iranul incearca sa transforme Libanul intr-o mare baza de productie a rachetelor. Am scris despre ascensiunea puterii iraniene dupa infrangerea fortelor…

- Manifestațiile din Rusia comandate de președintele Vladimir Putin sunt de puține ori doar ceea ce par inițial. Sub eticheta de sarbatoare patriotica se arata foarte ușor intenția liderului de la Kremlin de a-și legitima campaniile din Orientul Mijlociu.

- Judecatorii ultimei instate sportive au decis si ca rezultatele obtinute de acestia in urma cu 4 ani sa fie omologate. Oficialii TAS au anuntat intr-o conferinta de presa ca nu au gasit dovezi suficiente pentru a mentine hotararea Comitetului International Olimpic (CIO), conform careia cei…

- Vladimir Putin, semnaturi pentru candidatura la prezidentiale. Echipa de campanie a presedintelui rus Vladimir Putin a reusit sa stranga peste un million de semnaturi pentru depunerea candidaturii la viitoarele alegeri prezidentiale, a declarat pentru agentia Tass un membru al echipei de campanie a…

- "In actuala conjunctura internationala complexa, un dialog ruso-american constructiv este extrem de necesar pentru a consolida stabilitatea strategica in lume si pentru a gasi raspunsurile optime la amenintarile si provocarile globale", se arata in mesajul lui Vladimir Putin catre Donald Trump.…

- Sefii diplomatiilor rusa si americana, Serghei Lavrov si Rex Tillerson, au avut marti, la telefon, o discutie consacrata programului nuclear nord-coreean, convenind importanta trecerii la o etapa de negociere, potrivit Moscovei, transmite AFP, scrie agerpres.ro. "Cele doua parti impartasesc…