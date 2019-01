Stiri pe aceeasi tema

- "Timpul propagandei sovietice a apus, iar Rusia tot nu ințelege acest lucru elementar", spune Eugen Tomac, președintele PMP, intr-un mesaj postat pe Facebook ca reacție la faptul ca Ambasada Rusiei a susținut ca exista "o campanie de denigrare a Armatei Roșii".

- 'Retragerea din Siria nu a fost o surpriza. Am facut campanie ani de zile pentru asta si, acum sase luni, cand mi-am dorit foarte mult sa fac asta public, am fost de acord ca trupele americane sa mai ramana (in Siria). Rusia, Iranul, Siria si altii sunt inamicul local al SI. Noi le facem treaba.…

- Ministrul finlandez de externe, Timo Soini, a declarat ca guvernul sau are dovezi privind bruierea de catre Rusia a semnalului sistemul global de poziționare (GPS) in timpul exercițiilor militare ale NATO ”Trident Juncture”, scrie verkkouutiset.fi. „Pentru noi, cazul este clar. Avem dovezi și acționam…

- Trupele ruse care stationeaza ilegal in stanga Nistrului si depozitul militar de la Cobasna prezinta pericol pentru intreaga regiune. De aceea, este nevoie de eforturi internationale pentru a obliga Rusia sa-si retraga contigentul militar din zona.

- Oficialii Facebook incearca sa explice atitudinea companiei in legatura cu presupusa utilizare de catre Rusia a retelei de socializare in scopul influentarii rezultatului scrutinului prezidential din SUA, dupa ce o investigatie New York Times a sugerat ca firma a ignorat activitatea rusa.

- In timpul unei dezbateri pe tema Acordului de Asociere UE-Republica Moldova, Maria Gabriela Zoana, cea care a ajuns in Parlamentul European pe locul eliberat de Viorica Dancila cand a preluat funcția de prim-ministru al Romaniei, a ținut sa precizeze (și sa sublinieze) ca Moldova se invecineaza cu Rusia.…

- Decizia presedintelui american Donald Trump de a retrage unilateral SUA din tratatul cu Rusia privind fortele nucleare intermediare (INF) este o greseala, a apreciat duminica fostul lider sovietic Mihail Gorbaciov, cosemnatar al INF, potrivit agentiei ruse Interfax, preluata de Reuters si AFP, informeaza…

- Autoritațile din Rusia au deschis o investigație dupa ce un avion cu 91 de pasageri la bord a a suferit un accident in timpul unei aterizari de pe un aeroport din Orientul Indepartat, scrie Moscow Times, potrivit hotnews.ro.