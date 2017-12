Stiri pe aceeasi tema

- Comisia electorala a Rusiei a respins luni candidatura principalului opozant al regimului lui Vladimir Putin, Alexei Navalnîi, la președinția Rusiei. În urma deciziei, acesta a facut un apel la boicotarea scrutinului. Comisia a votat respingerea dosarului sau de candidatura…

- Principalul opozant al lui Vladimir Putin, Alexei Navalnii, a anuntat ca a strans suficiente semnaturi pentru a avea sansa de a candida impotriva actualului presedinte al Rusiei la alegerile din luna martie. Sustinatorii lui Navalnii s-au strans, duminica, in 20 de orase din Rusia, relateaza bbc.com.

- Principalul opozant al Kremlinului, Alexei Navalnii, a fost nominalizat la președinție in cadrul unei intalniri al unui grup de inițiativa al cetațenilor din Moscova – pe plaja stațiunii Serebrianii Bor. „Pentru” au votat 742 de persoane, transmite corespondentul AR la Moscova, Natalia Vasilieva. Decizia…

- Un grup de inițiativa a votat azi, la Moscova, pentru inaintarea lui Alexei Navalnii in calitate de candidat la alegerile prezidențiale din Rusia, care vor avea loc in 2018. Potrivit Tvrain.ru, 742 de persoane din grupul de inițiativa de la Moscova au votat pentru nominalizarea lui Navalnii. Totodata,…

- Igor Dodon va efectua o noua vizita oficiala in Rusia. Vizita liderului de la Chisinau in Rusia va incepe la 26 decembrie. Invitatia lui Putin a fost transmisa prin intermediul ambasadorului Rusiei la Chisinau, Farit Muhametsin. "Am acceptat aceasta invitatie, confirmand ca voi participa la…

- Recent, directorul general al firmei italiene, Francesco Starace, a declarat ca Enel a mandatat banca ruseasca Sberbank sa se ocupe de vanzarea termocentralei Reftinskaya si ca spera sa incheie un acord in 2017. "Am relansat procesul de vanzare a termocentralei de la Reftinskaya, iar Sberbank…

- 'Moscova este foarte ingrijorata de decizia anunțata la Washington', a afirmat Ministerul de Externe rus intr-un comunicat, adaugand ca se teme de consecințe grave pentru intreaga regiune. 'O soluționare corecta și sigura a conflictului israeliano-palestinian trebuie realizata pe o baza juridica…

- "Cativa aliati, in special Romania, manifesta ingrijorari serioase fata de influenta Rusiei si intentiile sale in Republica Moldova, din cauza trupelor militare din Transnistria, dar si din cauza implicarii Rusiei in domeniile cibernetic si al informatiilor. (...) Rusia a dus o propaganda continua si…

- In timpul unei audieri cu ușile inchise in Congresul SUA, ministrul justiției Jeff Sessions a refuzat joi sa raspunda daca președintele Donald Trump i-a cerut vreodata sa blocheze ancheta Ministerului Justiției asupra amestecului Rusiei in alegerile prezidențiale din SUA din 2016, potrivit unor parlamentari…

- O declaratie a lui Putin a suscitat o atentie deosebita in mass-media din Rusia, numeroase ziare titrand „Putin redirectioneaza economia Rusiei pe un fagaș militar”, iar o multime de comentatori au subliniat ca in acest mod șeful statului rus ar confirma ca Moscova s-ar pregati de un nou razboi.

- O declarație a lui Putin a suscitat o atenție deosebita în mass-media din Rusia, numeroase ziare titrând "Putin redirecționeaza economia Rusiei pe un fagaș militar", iar o mulțime de comentatori au subliniat ca în

- 'Acumularea de forțe și echipamente suplimentare NATO in apropiere de granițele noastre nu se limiteaza la istoria achiziționarii sistemelor Patriot (de catre Polonia). Sunt puse in aplicare deciziile Alianței Nord-Atlantice pentru consolidarea flancului estic, care implica desfașurarea in Polonia…

- Președintele servicului german de informații externe (BND), Bruno Kahl, a lansat un avertisment dur referitor la ambițiile militare ale Rusiei in UE. Unii analiști cred ca un asemenea alarmism convine Kremlinului, scrie realitatea.net.

- Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de ancheta a activitații ANRE din Parlament, ca Romania are in acest moment cel mai stoc de gaze din ultimii 4 ani. In aceste condiții, va crește automat dependența de import, mai precis din Rusia. Sursa: http://evz.ro/la-mana-rusia-gazele-iarna.html

- La Beijing, delegatia americana care l-a insotit pe Trump, a incheiat cu pateneri chinezi acorduri a caror valoare depeste 250 de miliarde de dolari. O cifra cu adevarat impresionanta! Nici chiar partea chineza nu s-a asteptat la un asemenea succes! Nu intamplator un oficiail chinez a exclamat: "Este…

- Cel putin doua persoane au murit, joi, dupa producerea unei explozii care a provocat prabusirea partiala a unui imobil rezidential, in centrul Rusiei. Explozia s-a produs in orasul rus Izhevsk,...

- Transgaz a confirmat ca Romania nu dispune de stocuri suficiente de gaze pentru iarna. Astfel, vom fi nevoiți sa importam de la ruși. Declarația a fost facuta de șeful Transgaz, prezent in Comisia de ancheta a activitații ANRE.Directorul general al Transgaz a confirmat, joi, la Comisia de…

- Dezvaluirile legate de George Papadopoulos, fost consilier pe probleme de politica externa in echipa de campanie a lui Donald Trump, aparute in presa in ultimele zile, nu socheaza doar SUA, ci si Marea Britanie. Ele scot la iveala inclusiv legaturile dintre Rusia si Marea Britanie si cum Kremlinul trage…

- Un consilier de politica externa în campania prezidentiala a lui Donald Trump s-a întâlnit cu oficiali ai guvernului rus anul trecut, a relatat vineri New York Times, citând marturia depusa de acest fost consilier în aceasta saptamâna în fata unei comisii…

- In numeroase interviuri in ultimele luni, consilierul, Carter Page, fie a negat intalniri cu oficiali ai guvernului rus in timpul unei calatorii la Moscova in iulie 2016, fie a spus ca s-a intalnit "mai mult cu oameni de știința", potrivit ziarului. Page a trimis un e-mail cel puțin…

- Doua mitinguri anti și pro-islam au fost organizate în Texas, SUA, cu ajutorul Rusiei în mai 2016, a dezvaluit Comisia pentru Informații a Senatului american, potrivit Business Insider.

- Candidata la alegerile prezidentiale din Rusia, Ksenia Sobceak, vedeta de televiziune apropiata opozitiei, a declarat marti ca spera sa-i reuneasca pe rusii care sunt nemultumiti de situatia din tara, relateaza AFP. In cadrul unei conferinte de presa intr-un teatru din centrul Moscovei, Ksenia Sobceak…

- Avocatul Alexei Navalnîi nu are niciun drept legal sa candideze în cadrul alegerilor prezidentiale din Rusia din 2018, a declarat marti sefa departamentului pentru respectarea drepturilor omului si a libertatilor din cadrul institutiei Procurorului General, relateaza site-ul agentiei…

- Liderul opozitiei din Rusia, Alexei Navalnîi, a fost eliberat duminica din închisoare, dupa ce si-a ispasit pedeapsa de 20 de zile pentru organizarea unui protest neautorizat, potrivit Mediafax. Avocatul în vârsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina…

- Avocatul in varsta de 41 de ani a declarat ca este "pregatit sa revina imediat la munca" si va participa la o intrunire politica in orasul Astrahan, aflat in sudul Rusiei. "Am iesit. Timp de 20 de zile am citit 20 de carti, am invatat cateva cuvinte in kargaza, am baut 80 de litri de ceai…

- „Dupa Zapad, Alianta trebuie sa-si consolideze capacitatile de descurajare militara, fara ca raspunsul sau sa fie unul exagerat astfel incat incercarile Rusiei de intimidare sa-si atinga scopul. NATO este cu certitudine mult mai puternica decat Rusia“, a declarat recent fostul Secretar General Adjunct…

- Armata rusa a testat o noua racheta destinata sistemului Iskander care poate transporta incarcatura nucleara, in cadrul planului de consolidare a apararii Rusiei si de contracarare a sistemelor antiracheta construite de Alianta Nord-Atlantica, relateaza site-ul agentiei Tass, citat de gandul.info. Testul…

- Candidatura vedetei de televiziune apropiata de opozitie Ksenia Sobceak transforma alegerile prezidentiale din Rusia din luna martie 2018 intr-un "show", sporind interesul pentru acest scrutin cu rezultat previzibil, opinau joi canalele media ruse, citate de AFP, scrie agerpres.ro. "Ksenia…

- Ksenia Sobchak, prezentatoare TV si o persoana cunoscuta în lumea mondena, a anuntat ca va candida la alegerile pentru presedintia Rusiei de anul viitor, în ceea ce pare a fi o candidatura îndreptata împotriva lui Putin dar care, în final, poate avea rolul de a fragmenta…

- Comisia electorala din Rusia l-a avertizat marți pe opozantul Aleksei Navalnii ca va fi eligibil abia incepand din anul 2028 din cauza trecutului sau judiciar, spulberand inca o data speranțele acestuia de a-l concura pe Vladimir Putin la alegerile prezidențiale din luna martie a

- Comisia pentru Protecția Suveranitații Statului din Consiliul Federației (camera superioara a Parlamentului rus) a propus Ministerului Comunicațiilor din Rusia sa impuna restricții impotriva a cinci mass-medii americane care opereaza in Rusia, transmite „RIA Novosti”, citand sursele sale. „Sunt cinci…

- Sebastian Kurz (foto), 31 de ani, va fi noul cancelar al Austriei. Liderul Partidului Popular (OVP) a castigat alegerile cu 31,7 procente, fiind urmat de Partidul Social Democrat (SPO) cu 26,9%, iar pe locul trei s-a clasat formatiunea de extrema dreapta, Partidul Libertatii (FPO) cu 26%.…

- Ministerul ucrainean al Economiei a precizat ca a initiat cea de-a treia disputa comerciala impotriva Rusiei, in tot atatia ani, acuzand Moscova de practici care incalca normele OMC. "Ca urmare a acestor practici, exportul acestor produse spre Rusia practic a fost stopat", a subliniat Ministerul…

- Intr-o prezentare facuta in Comisia pentru aparare si securitate a Adunarii Parlamentare a NATO, profesorul Karako a estimat ca atitudinea Rusiei in relatiile cu Alianta Nord-Atlantica este una ''duplicitara'' si ca, in acest context, statele aliate nu trebuie sa se lase ''pacalite'' de Moscova.…

- NATO trebuie sa-și declare angajamentul fața de sistemul de aparare antiracheta și sa recunoasca faptul ca are probleme cu Rusia, mai ales cu rachetele acesteia, a afirmat sambata profesorul american Thomas Karako, director al Programului Internațional de Securitate, in cadrul celei de-a 63-a sesiuni…

- „Razboiul informațional exista, știrile false se raspandesc rapid, ce se poate face pentru ca statele europene, și nu numai, sa conștientizeze agresiunea și vulnerabilitațile proprii și sa contracareze manipularea venita dinspre Rusia? Sunt intrebari la care au incercat sa raspunda experți la nivel…

- Cel putin 19 oameni au murit, iar alți cinci, dintre care doi copii, au fos grav raniți dupa ce un tren a intrat in coliziune cu un autobuz. Accidentul a avut loc noaptea trecuta, aproximativ la ora 03:30 (ora Moscovei) in regiunea Vladimir, din centrul Rusiei, transmite UNIMEDIA cu referire la site-ul…

- Igor Dodon a scrsis astazi o postare pe o rețea de socializare, în care ar fi reprodus mesajul transmis de președintele rus în cadrul unei întrevederi cu ambasadorul Republicii Moldova în Federația Rusa Andrei Neguța. Potrivit președintelui R.Moldova, liderul…

- Navalnîi a fost arestat timp de 20 de zile pentru apeluri la „acțiuni neautorizate”. O astfel de decizie a fost luata dupa ce Poliția, pe date 29 septembrie l-a reținut pe politicianuk de opoziție lânga casa lui din Moscova. Oamenii legii au elaborat un…

- Senatul american si Camera Reprezentatilor au cerut oficial companiilor IT Google, Facebook si Twitter sa depuna marturie in cadrul anchetelor privind posibila influenta rusa in alegerile prezidentiale din 2016. Reprezentantii acestor grupuri sunt asteptati de Comisia pentru Informatii a Senatului…