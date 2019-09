Rusia: Candidatul Kremlinului a fost ales guvernator la Sankt-Petersburg

Bianca Andreescu, mesaj în LIMBA ROMÂNĂ după succesul de la US OPEN 2019

Bianca Andreescu, în vârstă de 19 ani, a câştigat US Open, învingând-o în finală pe Serena Williams, scor 6-3, 7-5. "Mulţumesc pentru toţi oamenii din România, mulţumesc că m-aţi! Oh, no... susţinut. Nu doar aici, la US Open, dar mereu. Mulţumesc mult!",… [citeste mai departe]