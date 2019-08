Rusia califică drept regretabil testul american cu rachetă efectuat în 18 august Rusia a declarat marti ca recentul test american cu racheta conventionala de croaziera cu raza medie de actiune este regretabil si arata ca SUA se pregatisera de mult timp pentru incetarea Tratatului privind fortele nucleare intermediare (INF), transmite Reuters, care citeaza agentia de presa rusa TASS.



Serghei Riabkov, adjunct al ministrului de externe rus, a subliniat ca Moscova nu se va lasa atrasa intr-o cursa a inarmarii.



''Regretam toate acestea. SUA o apuca intr-o maniera flagranta pe calea unei escaladari a tensiunilor militare, dar noi nu vom ceda provocarii'',… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

