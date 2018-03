Stiri pe aceeasi tema

- Eliminarea limitarii numarului de mandate prezidentiale constituie un regres in materie de democratie, apreciaza Comisia de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei, intr-un raport dat partial publicitatii luni. Limitarea numarului mandatelor prezidentiale in regimurile-sistemele prezidentiale…

- "Desi World Rugby nu deleaga arbitri pentru Rugby Europe Championship, este in contact cu Rugby Europe pentru a intelege contextul evenimentelor legate de meciul dintre Belgia si Rusia de la Bruxelles, care a avut si un rol important in stabilirea unei echipe calificate la Cupa Mondiala din 2019",…

- "Ancheta dispune de probe irefutabile potrivit carora Nadia Savcenko, o deputata ucraineana, a planificat personal (...) si a dat instructiuni in vederea organizarii unui atentat terorist aici, in acest hemiciclu", a declarat in fata parlamentarilor procurorul general Iuri Lutenko. Acest plan prevedea…

- Afirmatia acestuia a fost facuta dupa ce liberalii au cerut social-democratilor, in plenul Camerei, sa ia in calcul retragerea sprijinului politic sau demiterea ministrului Culturii pentru modul in care gestioneaza proiectele legate de Centenar. 'Domnule Roman (Florin Roman, deputat PNL -…

- Codul penal prevede la art. 271 ca este infractiune fapta persoanei care impiedica un act procedural si refuza sa furnizeze informatiile solicitate, pedeapsa fiind inchisoare de la trei luni la un an sau amenda. "Fapta persoanei care face afirmatii mincinoase sau nu spune tot ce stie in fata…

- Seful Senatului, Calin Popescu Tariceanu lanseaza remarci dure, dupa ce liberalii au propus solicitarea unui aviz Comisiei de la Venetia."Reprezentantii PNL au solicitat un aviz de la Comisia de la Venetia motivand ca exista o lipsa de competenta in Romania si la nivelul Parlamentului, si…

- Gabriel Harabagiu a anuntat marti ca a solicitat Tribunalului Judetean Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a luat decizia de excludere a sa din PSD. "Am cerut Tribunalului Iasi suspendarea actului administrativ prin care s-a hotarat excluderea mea din PSD. Consider ca mi-a fost…

- Comisia parlamentara de ancheta a Camerei Deputatilor si Senatului privind clarificarea aspectelor ce tin de desfiintarea Directiei Generale de Protectie si Anticoruptie se reuneste marti pentru a audia mai multe persoane, printre care Horia Georgescu si Ingrid Mocanu. Senatorul USR Mihai Goțiu , membru…

- Republicanii din Comisia pentur servicii secrete a Camerei Reprezentantilor spun ca nu au gasit nicio dovada ca ar fi existat o colaborare intre campania lui Trump si Kremlin in cadrul alegerilor prezidentiale americane din 2016, scrie BBC, conform news.ro.Comisia pentru Servicii Secrete a…

- Scandal la ședința Comisiei juridice, numiri și imunitați a Parlamentului din 7 martie. Asta dupa ce membrii grupului de inițiativa pentru organizarea referendumului anti-mixt, Ștefan Gligor și Valeriu Pașa, au cerut sa iși exprime parere pe marginea acestui subiect.

- Un deputat din Rusia a propus introducerea pedepsei cu moartea pentru strainii care vor fi gasiti vinovati de amestec in procesul electoral, propunerea fiind facuta cu mai putin de doua saptamani inainte de alegerile prezidentiale, scrie publicatia Moscow Times, preluata de Hotnews. Kremlinul a suspendat…

- PNL cere din nou conducerii Parlamentului sa solicite punctul de vedere al Comisiei de la Venetia, in contextul in care legile justitiei se reintorc in Parlament, a declarat, luni, purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca.

- 'A fost o intalnire in parametrii pe care ii cunoasteti, o intalnire fireasca, de informare intre membrii comisiei speciale care reglementeaza legislatia pe temele justitiei cu oficialitati ale CE. Fiecare grup si-a spus punctul de vedere, a fost o informare facuta de presedintele acestei comisii,…

- Potrivit unui comunicat al lui Ioan Bolovan transmis, miercuri, Comisiei de Etica a UBB a stabilit, in urma audierii sale, ca nu este vinovat de plagiat si autoplagiat. "In legatura cu documentul inaintat in data de 27 februarie 2018 Ministerului Educatiei Nationale de catre asociatia GRAUR…

- Prima ședința a comisiei speciale pentru șeful SPP a avut loc, marți. Senatorul PSD Daniel Butunoiu a fost ales președinte al comisiei de ancheta care va cerceta activitatea directorului Serviciului, Lucian Pahonțu. Comisia de ancheta pentru verificarea activitatii directorului SPP Lucian Pahontu a…

- Ionel Danca, purtatorul de cuvant al PNL, a declarat, joi seara, ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este suficient pentru revocarea procurorului-sef al DNA. „Revocarea procurorului-sef al DNA nu este oportuna in acest moment. Niciunul dintre argumentele…

- Purtatorul de cuvant al PNL, Ionel Danca, a declarat joi seara ca niciunul dintre argumentele invocate de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, nu este suficient pentru revocarea procurorului-sef al DNA „Revocarea procurorului-sef al DNA nu este oportuna in acest moment. Niciunul dintre argumentele…

- Uniunea Salvati Romania va ataca la Curtea Constitutionala hotararea Parlamentului privind infiintarea Comisiei de ancheta referitoare la activitatea directorului SPP.Citește și: Liviu Dragnea: Nu vreau sa colaborez cu președintele Iohannis pe tema justiției"Noi consideram aceasta…

- Intrebat despre oportunitatea recent infiintatei Comisii parlamentare de control privind activitatea directorului SPP, Lucian Pahontu, presedintele Senatului a spus: 'In Romania functia de control a Parlamentului trebuie sa fie exercitata mai pregnant. Pana acum rolul Parlamentului, ca institutie…

- Birourile permanente reunite ale Parlamentului au decis convocarea pentru marti, la ora 14,00, a plenului comun, pe ordinea de zi aflandu-se infiintarea Comisiei de ancheta privind activitatea directorului SPP. Printre obiectivele comisiei se numara: identificarea procedurilor stabilite pentru…

- Achiziționarea de catre Rusia de obligațiuni de stat ucrainene a fost de fapt o schema de mituire a familiei fostului președinte al Ucrainei, Viktor Ianukovici, in urma careia șeful statului a refuzat sa semneze acordul de asociere cu UE, a declarat fostul deputat al Dumei de Stat din Rusia, Ilia Ponomarev.

- Propunerea audierii presedintelui PSD, Liviu Dragnea, in Comisia de aparare a Senatului pe tema declaratiilor legate de activitatea Serviciului de Protectie si Paza va fi analizata marti de aceasta comisie. Luni, liderul social-democrat a afirmat ca este nevoie de o ancheta parlamentara atat in cazul…

- Decizia a fost luata in cadrul ședintei Biroului Permanent Judetean. Au fost doar patru voturi impotriva excluderii. Ședința BPJ Iași a durat circa trei ore. Sancționarea atacurilor Decizia vine dupa ce, acum trei zile, Comisia de Etica a PSD Iași a propus sancționarea…

- Filiala municipala a PSD Iasi a votat miercuri impotriva excluderii primarului Mihai Chirica din partid, conducerea organizatiei aratandu-si sustinerea fata de actualul edil al Iasiului.Comitetul Executiv a lorganizatiei municipale a PSD Iasi a decis miercuri seara, prin vot, sustinere aprimarului…

- Plenul Comun al Parlamentului a aprobat miercuri, la propunerea grupurilor PSD din Senat si Camera Deputatilor, inlocuirea senatorului Serban Nicolae din Comisia parlamentara de ancheta privind arhiva SIPA cu senatorul PSD Viorel Salan, care va prelua de la colegul sau si presedintia Comisiei. Serban…

- Plenul reunit al celor doua camere ale Parlamentului a votat, miercuri, 7 februarie, modificari in Comisia parlamentara de control a activitații SRI.Astfel, prin vot secret cu bile, deputata PSD Oana Florea, președintele Comisiei „Sufrageria lui Oprea”, il inlocuiește in comisie pe deputatul…

- PSD a cerut, miercuri, inlocuirea senatorului Serban Nicolae de la conducerea Comisiei de ancheta privind arhiva SIPA. Solicitarea a fost facuta de grupurile parlamentare ale PSD și urmeaza sa fie supusa votului plenul reunit al Parlamentului. Grupurile parlamentare PSD din Camera si Senat au cerut…

- Claudiu Manda a argumentat ca nu este de competenta comisiei, in conditiile in care scrisoarea se referea la activitatea Serviciului de Protectie si Paza. "Am luat act de solicitarea formulata de doamna Pippidi si am decis in cadrul comisiei ca aceasta nu este de competenta comisiei noastre,…

- Vladimir Samanov, presedintele Comisiei de aparare din Duma de stat, Camera inferioara a Parlamentului rus, a declarat luni ca sistemul de rachete Iskander a fost trimis in Kaliningrad, fara a preciza numarul acestora sau pentru cat timp au fost trimise in regiune.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile de presa RIA Novosti, Interfax si Reuters, precum si cotidianul Financial Times,…

- George Maior, audiat pe 27 februarie in comisia pentru controlul SRI. Anunțul a fost facut, vineri, de președintele comisiei parlamentare, Claudiu Manda (PSD). Presa a fost ținuta in afara Parlamentului, la discuția ambasadorului Romaniei in SUA, cu șeful comisiei parlamentare, asta deși grupul parlamentar…

- Chuck Schumer, liderul grupului democrat din Senatul SUA, considera suspect momentul intrevederii, in contextul in care Administratia Donald Trump a decis sa nu impuna noi sanctiuni impotriva oficialilor rusi acuzati de implicare in campania de influentare a scrutinului prezidential american. Chuck…

- Igor Dodon nu renunta la retorica sa îndreptata împotriva Acordului de Asociere UE - Republica Moldova. Seful statului sustine ca pe acest subiect trebuie organizat un referendum, unde cetatenii ar avea ocazia sa se expuna daca vor denuntarea Acordului sau nu scrie adevarul.ro. …

- Parlamentul implementeaza cu abateri recomandarile privind sistemul electoral mixt de votare, pe care le-au oferit Comisia de la Veneția și Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa (OSCE), semnaleaza o analiza a Asociației Promo-LEX, potrivit tv8.md Acceptarea recomandarilor…

- Un raport al democraților din Congresul american, adresat Comisiei de Relații Externe, referitor la „Atacul asimetric al lui Putin asupra democrației in Rusia și Europa. Implicații pentru securitatea naționala a SUA” releva, in 205 pagini, cum controleaza Kremlinul societatea rusa și o influențeaza…

- Kremlinul a declarat joi ca raportul publicat de senatori democrati americani in care Rusia este acuzata de amestec in mai multe alegeri din Europa este daunator atat pentru relatiile bilaterale, cat si pentru Statele Unite, relateaza Reuters. Membrii democrati ai Comisiei pentru Relatii…

- Moscova nu intentioneaza sa invite observatori ai Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei (APCE) la alegerile parlamentare din 2018, a anuntat joi Leonid Slutki, presedintele Comisiei pentru relatii internationale din Duma de Stat (camera inferioara rusa), relateaza agentia de presa oficiala…

- Eforturile unor intermediari internationali, inclusiv Rusia, sunt necesare pentru ca discutiile inter-coreene privind denuclearizarea regiunii sa avanseze, a declarat marti Leonid Slutki, seful Comisiei pentru Afaceri Internationale din camera inferioara a Parlamentului rus, relateaza agentia Tass.

- Curtea Suprema a Rusiei a respins sambata apelul inaintat de liderul opozitiei ruse Alexei Navalnii impotriva deciziei Comisiei electorale centrale a tarii care i-a interzis candidatura la alegerile prezidentiale ce vor avea loc pe 18 martie 2018, transmite agentia Reuters. Invocand o…

- Plenul reunit al Parlamentului a aprobat vineri, cu 253 de voturi "pentru" si 95 de voturi "impotriva", prelungirea termenului de depunere a raportului pana pe 31 ianuarie 2018 de catre Comisia speciala de ancheta privind verificarea aspectelor ce tin de organizarea alegerilor din 2009, informeaza…