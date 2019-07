Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a blocat accesul pentru aproape o luna in peste o patrime din Marea Neagra, inclusiv intr-o zona de transport maritim international spre Romania, Ucraina, Bulgaria si Georgia, scrie publicatia ucraineana „Zerkalo nedeli“.

- Accesul in aproximativ un sfert din Marea Neagra este blocat de catre Federația Rusa. Timp de o luna, zona prin care trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania sunt blocate.

- Federatia Rusa a inchis pentru aproape o luna peste un sfert din Marea Neagra, o zona pe unde trec rutele internationale de transport maritim spre Ucraina, Bulgaria, Georgia si Romania, noteaza marti publicatia ucraineana Zerkalo nedeli, citand 'Portalul militar ucrainean'. Din…

- Situatia delfinilor din Marea Neagra a fost analizata intr-o monitorizare istorica. Timp de trei saptamani, cu avioane si ambarcatiuni, specialiști din Romania, Bulgaria, Turcia, Georgia și Ucraina au parcurs mii de kilometri ca sa afle cati delfini mai sunt in Marea Neagra.

- Kremlinul a respins luni decizia adoptata sambata de Tribunalul maritim international cu sediul la Hamburg, care a somat Rusia sa-i elibereze pe cei 24 de marinari ucraineni pe care ii detine dupa capturarea lor impreuna cu trei nave militare ale Ucrainei la 25 noiembrie anul trecut, in urma incidentului…

- Agenda maritima comuna pentru Marea Neagra a fost adoptata marti in cadrul unei conferinte ministeriale, gazduita de ministrul pentru Mediul de afaceri, comert si antreprenoriat, Stefan-Radu Oprea, si comisarul european pentru Mediu, afaceri maritime si pescuit, Karmenu Vella. Evenimentul, co-organizat…

- Potrivit unui nou sondaj de opinie INSCOP Research, in opinia romanilor, cea mai mare amenințare pentru țara in viitorul apropiat o reprezinta corupția, urmata de o noua criza economica și un eventual razboi in zona. In opinia a peste 60% dintre romani, Rusia a fost și ramane principala amenințare la…