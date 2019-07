Rusia. Bilanţul deceselor provocate de viituri a ajuns la şapte Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o declaratie. Ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au facut mai multi afluenti ai raului Angara sa iasa din matca, provocand inundatii masive. A fost necesara salvarea a mii de locuitori din casele inundate. 'Potrivit celor mai recente date, sapte persoane si-au pierdut viata in urma viiturilor. Noua sunt date disparute, printre care si un copil', a declarat un responsabil din cadrul serviciilor de urgenta pentru agentia de presa TASS. De asemenea,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

