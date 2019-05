Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul turc lucreaza la un act legislativ privind transferul a aproximativ 40 de miliarde lire (6,6 miliarde dolari) din rezervele bancii centrale pentru sustinerea bugetului, au declarat pentru Reuters mai multi oficiali din domeniul economic. Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar…

- Potrivit surselor citate de Reuters, deficitul bugetar este mai grav decat se preconiza. Deocamdata nu este clar cand anume va ajunge in Parlament actul normativ, insa una din surse a apreciat ca acest lucru se va intampla 'in curand'. Economia Turciei a intrat in recesiune la finele anului trecut…

- Vicepresedintele turc Fuat Oktay a declarat duminica, referitor la un acord care a tensionat legaturile dintre aliatii NATO, ca Turcia nu se va supune niciodata sanctiunilor SUA privind intelegerea de a cumpara sisteme de aparare rusesti S-400, conform news.ro.Washingtonul a spus ca sistemele…

- Trenul care l-a transportat de la Phenian pe Kim Jong Un a sosit miercuri la Vladivostok, in Extremul Orient al Rusiei, unde liderul nord-coreean va avea primul summit cu presedintele rus Vladimir Putin, relateaza Reuters.

- Investițiile straine directe de capital s-au redus in 2018 cu 6,5 miliarde de dolari, atingand cel mai scazut nivel din 1997 incoace, reiese din statisticile publicate pe site-ul Bancii Centrale a Rusiei. Investitorii straini, care participa la capitalul companiilor rusești, au retras investiții de…

- Serviciile de informații britanice și olandeze au limitat semnificativ cantitatea de informații pe care o impartașesc cu Austria, in primul rand din cauza legaturilor dintre partidul de guvernamant FPO din Austria cu Rusia, a declarat deputatul in Parlamentul Austriei, Peter Pilz, citat de Reuters.…

- Maria Butina, in varsta de 30 de ani, care a fost retinuta in iulie 2018 si de atunci se afla in arest, nu a facut nicio declaratie cand a comparut joi in fata tribunalului din capitala americana. In decembrie, ea a recunoscut ca a conspirat cu un oficial rus si doi americani, din 2015 pana…

- In istoria contemporana a Rusiei s-a inregistrat un record absolut in ceea ce privește volumul rezervelor monetare de aur. In privinta volumului total de rezerve, s-a inregistrat o creștere de 1,4%, potrivit datelor furnizate de Banca Centrala.