- Președintele Comisiei pentru Informații din Camera Reprezentanților, democratul Adam Schiff, a declarat ca membrii Congresului Statelor Unite sunt hotarâți sa obțina acces la conversațiile dintre președintele țarii, Donald Trump și omologul sau rus, Vladimir Putin, potrivit Reuters, scrie Mediafax.…

- Presedintele SUA, Donald Trump, a catalogat scandalul privind contactele sale cu Ucraina drept „cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”, informeaza site-ul agentiei de stiri Dpa, citata de Mediafax. „Ceea ce se intampla acum este cea mai mare inselatorie din istoria politicii americane”,…

- Modul in care Presedintia SUA gestioneaza stenogramele conversatiilor lui Donald Trump cu lideri straini este in centrul investigatiei care ar putea conduce la initierea procedurii demiterii presedintelui dupa dezvaluirile referitoare la solicitari adresate Ucrainei in sensul compromiterii imaginii…

- Reprezentantul special al președintelui american Donald Trump pentru Ucraina, Kurt Volker, a demisionat vineri, au anuntat surse familiare cu situația, potrivit Reuters. O plangere din partea u unui denuntator din cadrul comunitații de informații, care a fost publicata joi, l-a indicat pe…

- Nancy Pelosi, presedintele Camerei Reprezentantilor din SUA, crede ca Rusia este implicata in cazul controversatei conversatii a presedintelui Donald Trump cu omologul din Ucraina, Volodimir Zelenski, privind anchetarea lui Joseph Biden si a fiului acestuia, Hunter Biden."Este gresit ca orice…

- Kremlinul a spus vineri ca spera ca Washington nu va face publice detaliile confidențiale ale convorbirilor dintre președintele Vladimir Putin și omologul sau american, Donald Trump, relateaza Reuters. Comentariul a fost facut dupa ce potrivit unui avertizor de integritate Casa Alba ascunde înregistrari…

- Adversarii presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski si-au exprimat joi ingrijorarea privind criticile acestuia la adresa unor lideri europeni intr-o convorbire telefonica cu Donald Trump, transmite Reuters.Joe Biden este cel mai bine cotat in sondajele de opinie in cursa interna a Partidului…

- Presedintele SUA, Donald Trump , i-a cerut in mod repetat omologului sau din Ucraina, Volodimir Zelenski , sa lanseze o investigatie care sa vizeze activitati ale fostului vicepresedinte Joseph Biden si ale fiului acestuia, Hunter Biden, arata stenograma conversatiei, prezentata de Casa Alba. "Sunt…