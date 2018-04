Stiri pe aceeasi tema

- Cazul otravirii fostului agent dublu rus Serghei Skripal se adancește tot mai mult in ceața londoneza: dupa ce Marea Britanie a iscat un val mondial de expulzari, afirmand ca atacul este „foarte probabil” mana Moscovei, experții britanici dezvaluie ca nu pot dovedi originea agentului neurotoxic.

- Bulgaria, care are un puternic lobby pro-rus in guvern, are nevoie de mai mult timp pentru a decide daca va urma exemplul aliaților din NATO și Uniunea Europeana in decizia de a expulza diplomați ruși in scandalul otravirii fostului agent rus Serghei Skripal in Marea Britanie, noteaza Reuters.

- Prim-ministrul Marii Britanii, Theresa May, a declarat, joi, ca Rusia reprezinta o amenintare la adresa Europei, in contextul atacului neurotoxic asupra unui fost spion rus comis in orasul englez Salisbury, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters. ”Rusia a pus la cale un atac cinic…

- Rusia "este responsabila" de otravirea unui fost spion in Regatul Unit, a afirmat saptamana aceasta ambasadoarea americana la ONU, Nikki Haley, intr-o reuniune a Consiliului de Securitate in care omologul sau rus a respins in bloc acuzatiile, transmite AFP, conform agerpres.ro. "Credem ca Rusia…

- Noul ministru de externe german, Heiko Maas, i-a cerut miercuri seara Rusiei sa coopereze in ancheta privind otravirea fostului agent dublu rus Serghei Skripal in Marea Britanie, dupa ce Londra a anuntat miercuri ca va expulza 23 de diplomati rusi, transmite Reuters. ''Luam in serios evaluarea guvernului…

- 'Voi vorbi astazi cu premierul Theresa May. Acest act ma duce cu gandul la Rusia, avand in vedere toate dovezile pe care le au', a declarat presedintele american in fata jurnalistilor la Casa Alba. Comisia Europeana si-a facut publica marti solidaritatea 'de neclintit' fata de Londra dupa…

- Premierul britanic Theresa May va prezida miercuri o reuniune a Consiliului National de Securitate pentru a analiza raspunsul Rusiei la ultimatumul formulat luni de sefa guvernului britanic, care a dat Moscovei termen pana marti la miezul noptii pentru a oferi explicatii in cazul otravirii fostului…

- Amber Rudd a indemnat la pastrarea ”sangelui rece”. ”Stim mai multe despre substanta utilizata, iar politia va face o declaratie (miercuri) dupa-amiaza”, a declarat ea. Guvernul britanic a convocat miercuri o reuniune de urgenta, dupa presupusa otravire a lui Serghei Skripal si fiicei…