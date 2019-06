Rusia avertizează că va ţine cont în planificarea apărării sale de suplimentarea trupelor americane în Polonia Rusia va lua in considerare in planificarea apararii sale de desfasurarea unui contingent consolidat al fortelor armate ale SUA in Polonia, mentioneaza Ministerul de Externe de la Moscova intr-un comunicat, citat de agentia de presa oficiala TASS.



'Regretam decizia Washingtonului si a Varsoviei privind desfasurarea unui contingent intarit de forte americane. Consideram ca prin aceasta se aplica o lovitura puternica uneia dintre principalele prevederi ale Actului fondator Rusia-NATO din 1997', afirma diplomatia rusa, potrivit careia in virtutea acestui document Alianta Nord-Atlantica… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

