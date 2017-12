Rusia, avertizare directă către România "Statele Unite au dispus montarea unor astfel de sisteme in bazele militare americane din Romania si Polonia, in apropierea frontierelor vestice ale Rusiei, prin incalcarea Tratatului INF din 1987, care interzice instalarea unor astfel de sisteme terestre", a subliniat oficialul rus. "Faptul ca astfel de sisteme complexe apar acum si in apropierea frontierelor estice ale Rusiei creeaza o noua situatie, pe care nu o putem ignora in planificarea noastra militara", atrage atentia Serghei Riabkov In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- Sistemele antibalistice instalate de Statele Unite în România și Polonia constituie încalcari ale Tratatului forțelor nucleare intermediare (INF), acuza Sergei Riabkov, adjunct al ministrului rus de Externe, avertizând ca Rusia va lua masuri militare pentru a face fața noilor…

- In ultimele zile, Rusia a condamnat cu fermitate decizia Statelor Unite de a vinde Japoniei sisteme antibalistice de tip Aegis. Maria Zaharova, purtatorul de cuvant al Ministerului rus de Externe, a explicat ca elementele antiracheta din Japonia sunt parte a planului SUA de a crea un "sistem antibalistic…

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca Moscova percepe relatiile deteriorate cu Statele Unite drept o mare dezamagire a acestui an, relateaza Tass si The Associated Press. Relatiile dintre Moscova si Washington au ajuns la cel mai scazut nivel de la…

- Decizia recenta a Japoniei de a desfasura un sistem american de aparare antiracheta va afecta relatiile Moscovei cu Tokio si este o incalcare de catre Washington a unui tratat de baza privind controlul armelor, a declarat joi purtatoarea de cuvint a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza…

- Ministrul de externe rus Serghei Lavrov a cerut luni Statelor Unite si Coreei de Nord sa inceapa negocieri privind dosarul nuclear nord-coreean, relateaza agentia de stiri Ria Novosti, preluata de Reuters. Lavrov a afirmat ca Rusia este pregatita sa inlesneasca astfel de negocieri. Moscova a cerut…

- Este a noua serie de sanctiuni impuse de ONU, deosebit de severe, dintre care ultimele trei au fost adoptate la initiativa americanilor dupa un test nuclear si mai multe tiruri cu rachete efectuate de Phenian.Din septembrie 2016, Coreea de Nord a efectuat un test nuclear - cel de-al saselea…

- Seful diplomatiei britanice Boris Johnson este asteptat vineri la Moscova, unde se va intalni cu omologul sau rus Serghei Lavrov, a anuntat miercuri Ministerul de Externe rus, acesta fiind prima vizita a unui ministru britanic in ultimii cinci ani in capitala Rusiei, relateaza AFP. 'Discutiile intre…

- Dezamagit de decizia Ministerului de Externe al Moldovei de a se retrage din Rusia pentru consultari, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova in aceasta țara, Andrei Neguța. Astfel de declarație a facut președintele, Igor Dodon pe pagina sa de Facebook.

- Ingerintele in campaniile electorale din Rusia reprezinta ceva frecvent, iar Statele Unite sunt implicate in mod special in acest lucru, a declarat, vineri, ministrul de Externe rus Serghei Lavrov in fata membrilor Casei Superioare a Consiliului Federal, informeaza site-ul agentiei de presa Tass.

- ”Cei doi presedinti au discutat despre "situatia foarte periculoasa in Coreea de Nord", a informat Casa Alba. Kremlinul anuntase anterior ca cei doi sefi de stat au discutat despre "situatia in mai multe zone de criza, cu accent asupra solutionarii problemei nucleare in peninsula coreeana" intr-un…

- Grigor Karasin, minstrul adjunct de Externe al Rusiei, a afirmat, miercuri, ca Moscova a observat o activitate crescuta a NATO in Caucazul de Sud, aspect ce nu poate fi privit cu calm de catre Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- O delegatie a Ministerului rus al Apararii a sosit la Phenian, a anuntat miercuri Ambasada nord-coreeana la Moscova, citata de agentia Interfax, relateaza AFP conform News.ro . Niciun alt detaliu despre aceeasta vizita nu a fost oferit imediat. Rusia s-a declarat din nou dispusa, saptamana trecuta,…

- Rusia si-a suspendat prezenta diplomatica in Yemen, din motive de securitate, aceasta tara fiind marcata de o noua intensificare a luptelor, a anuntat marti purtatoarea de cuvant a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, citata agentiile ruse de presa, preluate de Reuters, AFP si DPA. "Data…

- Moscova este pregatita sa continue cooperarea cu Bruxellesul pe tema crizei imigratiei, insa sa asteapta ca UE sa inceteze sa actioneze pe conform unui grup mic, dar foarte agresiv antirus din cadrul Blocului comunitar, afirma Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, potrivit agentiei Tass.…

- Actiunile echipei presedintelui american Donald Trump sunt similare cu politicile Administratiei Barack Obama, a declarat Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, relateaza Reuters, citand agentia de stiri RIA. "Din nefericire, multe din actiunile echipei Donald Trump sunt inertiale si,…

- Departamentul de Stat al SUA a starnit o adevarata furtuna pe plan politic, dupa ce a transmis un mesaj tranșant catre Parlamentul Romaniei, caruia ii cere sa „respinga propunerile legislative care slabesc statul de drept si lupta anticoruptie”. Mesajul a fost transmis de purtatorul de cuvant al Departamentului…

- Igor Morgulov, ministru adjunct de Externe al Rusiei, a avertizat, luni, ca este posibila dezvoltarea unui scenariu apocaliptic în Peninsula coreea. Totuși, Moscova speca ca toți actorii implicați vor acționa rațional.

- La ora actuala este posibil un „scenariu apocaliptic” al evolutiei situatiei din Peninsula Coreea, dar Rusia spera ca ratiunea va prevala între partile implicate, a declarat luni ministrul adjunct de externe rus, Igor Morgulov. „Exista posibilitatea unui scenariu…

- Rusia a acuzat, joi, SUA ca împing Coreea de Nord catre ”o catastrofa” prin înscrierea acestei țari pe lista statelor care susțin terorismul „Astfel de actiuni, care împing situatia pe marginea prapastiei, risca sa se încheie cu o mare catastrofa,…

- Serghei Lavrov, ministrul de Externe al Rusiei, a declarat, marti, ca Statele Unite se folosesc de gruparile teroriste pentru a-si atinge propriile obiective, adaugand ca exista mari probleme in ceea ce priveste condamnarea retelelor teroriste, relateaza site-ul agentiei Tass. Ministrul…

- Intr-un discurs luni seara, premierul britanic a criticat virulent Rusia pentru rolul ei in criza ucraineana și "spionajul cibernetic" și utilizarea mijloacelor sale de informare in masa ca "arme", asigurand ca Regatul Unit va face tot "ce este nevoie pentru a se proteja", potrivit Agerpres. 'Evocarea…

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de Externe de la Moscova, Maria Zaharova, a declarat ca, din pacate, din cauza situatiei politice actuale din Republica Moldova nu pot fi realizate initiativele lui Igor Dodon, menite sa valorifice mai mult potentialul relatiilor moldo-ruse.

- Coreea de Nord va putea sa efectueze un atac cu rachete cu raza lunga de actiune asupra SUA nu mai devreme de doi sau trei ani, a declarat marti intr-un interviu acordat Bloomberg din Moscova directorul Departamentului pentru neproliferare si control al armamentului din Ministerul de Externe al Rusiei,…

- China trebuie impinsa de SUA la actiune in dosarul nord-corean, in care Rusia, cealalta putere din proximitate, are o relevanta scazuta. In timp ce Moscova se comporta strict oportunist, Beijingul detine cheia care ar putea incuia programul de inarmare nucleara al Coreei de Nord. Prin interventiile…

- Administratia Vladimir Putin a cerut vineri Statelor Unite sa retraga bombele nucleare stationate în tari europene, informeaza site-ul israelian de informatii militare DebkaFile, potrivit Mediafax. "Armele nucleare americane desfasurate în Europa trebuie readuse pe teritoriul…

- Phenianul nu intenționeaza sa poarte nici un fel de negocieri cu Washingtonul in legatura cu programul sau nuclear, a declarat vineri la Moscova un inalt diplomat nord-coreean, precizand ca a avea arme nucleare este ''o chestiune de viața și de moarte'' pentru Coreea de Nord, potrivit agenției ruse…

- "Cand o țara poate interveni și interfera in alegerile din alta țara, aceasta este razboi", a subliniat diplomata americana in cadrul unei dezbateri cu privire la leadership-ul SUA, organizata la New York, de Institutul George W.Bush."Nu am vazut-o doar aici, ci și in Franța și alte țari",…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei, relateaza site-ul agentiei Tass. Serghei…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a afirmat, joi, ca Moscova considera ca planurile NATO de a-si creste prezenta militara în regiunea Baltica reprezinta o parte a actiunilor deliberate a Aliantei îndreptate împotriva Rusiei. ”Bineînteles ca suntem îngrijorati…

- Biroul Federal de Investigatii (FBI) prezentase dovezi privind ilegalitati comise de apropiati ai liderului rus Vladimir Putin înainte ca Administratia Barack Obama sa aprobe, în 2010, un acord controversat prin care Rusia primea acces la zacaminte de uraniu din SUA, scrie publicatia…

- Statele Unite instaleaza elemente antibalistice în diverse zone, inclusiv în România, pentru dezvoltarea unui sistem de atacare a oricarui adversar din lume, inclusiv a Rusiei si Chinei, acuza Moscova, avertizând ca tarile care

- Rusia pregatește procese pentru a-și redobândi proprietațile confiscate în Statele Unite, l-a informat miercuri ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, pe omologul sau american, Rex Tillerson. Într-o convorbire telefonica, șeful diplomației de la Moscova…

- Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe, a avut, vineri, o conversatie cu Rex Tillerson, in care i-a transmis secretarului american de Stat ca Iranul a respectat toate prevederile asumate prin semnarea acordului nuclear, relateaza site-ul agentiei Tass. Lavrov a mai precizat ca toti semnatarii…

- Intr-o convorbire telefonica, șeful diplomației de la Moscova i-a comunicat secretarului de stat al SUA ca acțiunile autoritaților americane care au ordonat indepartarea drapelelor Rusiei de pe imobilele diplomatice confiscate este inadmisibila. Rusia considera ca respectivele confiscari au fost…

- Rusia are dreptul sa restrictioneze functionarea organizatiilor de media din Statele Unite in Rusia in raspuns pentru ceea ce Moscova a caracterizat a fi presiuni asupra posturilor de televiziune sustinute de catre Kremlin, a afirmat purtatorul de cuvant al ministerului de Externe rus, citat de Reuters.

- "Tot ceea ce se face legat de RT pe teritoriul american, dupa ce o vom califica drept o limitare a activitaților (postului), putem face și noi impotriva presei și ziariștilor americani in Rusia", a declarat Maria Zaharova, purtatoarea de cuvant a MAE rus. Ea a dat asigurari ca Moscova nu va…

- Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, acuza Statele Unite ca încurajeaza “provocari sângeroase” împotriva trupelor rusești și ale regimului din Siria care lupta contra impotriva teroriștilor islamiști, informeaza Press TV. Într-un…

- Administratia Vladimir Putin avertizeaza Statele Unite ca isi rezerva dreptul de a adopta masuri de retorsiune fata de inchiderea consulatului rus din orasul american San Francisco, o decizie considerata de Moscova drept "ilegala". "In pofida avertismentelor noastre, autoritatile din Statele…