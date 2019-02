Stiri pe aceeasi tema

- Alianta Nord-Atlantica are propria responsabilitate pentru incalcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane in Romania si Polonia, a acuzat luni seara Administratia Rusiei, indemnand tarile din Europa sa evite transformarea continentului in spatiu de confruntare...

- NATO poarta pe umeri responsabilitatea directa pentru dezmembrarea Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), având în vedere instalarea sistemelor balistice americane în România și Polonia, a spus Ministerul rus de Externe, relateaza TASS. ”Din nefericire, state…

- Alianta Nord-Atlantica si Rusia nu au reusit sa ajunga la niciun acord privind mentinerea Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), Administratia Vladimir Putin denuntand instalarea de catre Statele Unite a sistemelor balistice in Romania.Vineri, la Bruxelles, s-a derulat o reuniune…

- CHIȘINAU, 16 ian – Sputnik. Potrivit președintelui rus, Moscova a trimis în decembrie Washingtonului propuneri privind menținerea Tratatului INF. Mai mult, Putin a declarat miercuri ca Rusia este pregatita pentru un dialog serios cu Statele Unite cu privire la întreaga agenda strategica.…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a ordonat pregatirea unor masuri militare ca reactie la eventuala retragere a Statelor Unite din Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF). La sfarsitul lunii noiembrie, Vladimir Putin a avut o serie de intrevederi cu directorii serviciilor de securitate,…

- Ucraina este amenintata de un "razboi total" cu Rusia, sustine presedintele Petro Porosenko. Dupa capturarea celor trei nave ucrainene de catre marina rusa, cele doua tari se acuza reciproc de provocarea incidentului naval. Liderii internationali fac apel la calm si dialog. Intre timp, marinarii ucraineni…

- Sistemele balistice instalate de Statele Unite in Europa au caracter ofensiv, fiind o incalcare grava a Tratatului Fortelor Nucleare Intermediare (INF), acuza Ministerul rus de Externe, referindu-se la platforma Aegis, montata in Romania, scrie Mediafax."Exista o noua chestiune problematica…

- "Exista o noua chestiune problematica care a generat probabil cea mai mare ingrijorare a noastra si pe care am inceput sa o prezentam Statelor Unite in formatul bilateral al acestui Tratat. Se refera la instalarea lansatoarelor Mk-41 in cadrul Sistemului Aegis montat in Europa pentru presupuse sarcini…