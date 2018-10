Stiri pe aceeasi tema

- Rusia „va apara interesele ortodocsilor” in cazul unor tulburari religioase in Ucraina, dupa ce Patriarhia Constantinopolului a recunoscut o biserica ucraineana independenta de tutela Moscovei, a amenintat vineri Kremlinul. Ministrul ucrainean de Interne, Arsen Avakov, a atras atentia asupra inadmisibilitatii…

- Intr-un comunicat publicat la finalul sinodului, Patriarhia a anuntat ca 'isi reinnoieste decizia deja luata si conform careia Patriarhia ecumenica va autoriza autocefalia Bisericii Ucrainei'. Sfantul Sinod a decis, de asemenea, sa-l 'restabileasca in functia sa ierarhica' pe Patriarhul Filaret Denisenko,…

- Patriarhia Constantinopolului a recunoscut joi o Biserica Ortodoxa independenta in Ucraina, la finalul unui Sfant Sinod de doua zile la Istanbul, decizie ce va starni in mod sigur iritarea Moscovei, informeaza AFP. Intr-un comunicat publicat la finalul sinodului, Patriarhia a anuntat ca "isi reinnoieste…

- Lumea creștin ortodoxa așteapta decizia Patriarhului Bartolomeu de la Constantinopol in legatura cu declararea independenței bisericii ortodoxe de la Kiev fața de patriarhia de la Moscova, arata ABC News.Decizia de la Patriarhului de Constantinopol este așteptata pe fondul celor patru ani…

- Administratia americana a presedintelui Donald Trump a manifestat un 'entuziasm real' la ideea incheierii rapide dupa Brexit a unui acord de liber schimb intre Marea Britanie si Statele Unite, a afirmat seful diplomatiei de la Londra la finalul unei vizite la Washington, relateaza AFP. 'Discutiile…

- Politica de descurajare a Rusiei de catre țarile occidentale cu ajutorul sancțiunilor a fost neașteptata pentru Kremlin, crede reprezentantul special al Departamentului de Stat al SUA pentru Ucraina, Kurt Volker, scrie Voice of America. „Așteptarie lui Putin erau ca Occidentul va reactiona nesemnificativ.…

- Propuneri ”concrete” in vederea solutionarii conflictului in estul Ucrainei au fost ”discutate” de Vladimir Putin si Donald Trump in cursul summitului lor la Helsinki, a anuntat vineri ambasadorul Rusiei in Statele Unite, relateaza AFP. ”Aceasta problema a fost discutata, propuneri concrete au fost…

- Vicepremierul italian si ministru de interne Matteo Salvini a afirmat ca nu are nici o problema cu anexarea de catre Rusia a peninsulei ucrainene Crimeea, o pozitie în total dezacord cu politica oficiala a Uniunii Europene si a Statelor Unite ale Americii pe aceasta tema,