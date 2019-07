Stiri pe aceeasi tema

- Fostul proprietar al rafinariei Antipinsky, cel mai mare producator independent de petrol din Rusia, incarcata de datorii, a fost arestat la Moscova, a anuntat duminica compania intr-un comunicat, transmite luni Reuters. Grupul New Stream a informat ca seful sau, Dmitri Mazurov, a fost arestat…

- Prim-ministrul britanic Theresa May va avea o întâlnire oficiala cu președintele rus Vladimir Putin în cadrul summitului G20 din Japonia, în cadrul careia îi va transmite liderului rus ca Marea Britanie este dispusa sa aiba o relație diferita cu Administrația de la Moscova,…

- Moscova va raspunde masurilor care urmeaza sa fie adoptate de NATO dupa decizia Rusiei de a suspenda Tratatul Fortelor Nucleare Intermediare (INF), semnat in 1987, a declarat adjunctul ministrului rus de Externe, Serghei Riabkov, relateaza Reuters, conform Mediafax.Miniștrii Apararii din NATO…

- Delegația ucraineana la Adunarea Parlamentara a Consiliului Europei (APCE) a decis sa-si suspende activitatea. Aceasta se intampla dupa ce ieri, 24 iunie, s-a votat revenirea Rusiei in aceasta instanta, dupa cinci ani de criza institutionala in relatia cu Moscova. Despre aceasta a anunțat pe pagina…

- Președintele rus Vladimir Putin a declarat, joi, ca este pregatit sa poarte discuții cu omologul sau american Donald Trump daca și cealalta parte este de acord, adaugând ca lansarea candidaturii lui Trump pentru un al doilea mandat ar putea complica relațiile dintre SUA și Rusia, relateaza Mediafax…

- Excelenta Sa Vladimir Volkov, consulul general al Federatiei Ruse la Constanta, a avut amabilitatea sa ne acorde un interviu prilejuit de Ziua Nationala a Rusiei, marcata pe data de 12 iunie. Astazi, Rusia sarbatoreste Ziua Nationala. Ce semnificatie are sarbatoarea pentru poporul rus, dar si pentru…

- Roskomnadzor, Agentia Federala pentru Supravegherea Comunicatiilor din Rusia, spera sa ia, pâna în luna ianuarie, o decizie privind obligarea platformelor Twitter și Facebook sa mute datele utilizatorilor ruși pe servere din țara, relateaza Mediafax citând site-ul agenției Reuters.…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo i-a spus marti omologului sau rus, Serghei Lavrov, ca Washingtonul nu va tolera niciun fel de ingerinta ruseasca in alegerile prezidentiale din SUA in 2020, relateaza Reuters si AFP. In cadrul unei conferinte de presa comune, dupa discutiile purtate marti cu ministrul…