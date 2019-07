Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Rusia monitorizeaza incendii de vegetatie care acopera un total de peste 2 milioane de hectare de teren in estul tarii, a informat joi Agentia Forestiera Federala, citata de DPA.

- Primaria Cluj-Napoca vrea sa faca zece parcuri care vor avea in total 110 hectare. Amenajarea acestora va costa, in total, intre 90 și 100 milioane de euro, a declarat primarul Emil Boc. Circa 40 milioane de euro ar putea veni din fonduri europene. O parte sunt spații verzi noi, altele presupun amenajarea…

- Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o declaratie. Ploile torentiale care s-au abatut asupra regiunii au facut mai multi afluenti ai raului Angara sa iasa din matca, provocand inundatii masive. A fost…

- Numarul deceselor cauzate de viituri in regiunea siberiana Irkutsk a crescut la sapte, alte noua persoane fiind in continuare date disparute, informeaza dpa. Autoritatile au oferit asistenta unui numar de 24.000 de locuitori din zonele inundate, a precizat administratia regionala intr-o…

- Autoritațile sucevene monitorizeaza in aceste zile cu mare atenție iazul de decantare de la Tarnicioara unde sunt depozitate peste 8 milioane de metri cubi de steril. Potrivit prefectului, Mirela Elena Adomnicai, dupa ploile abundente din ultima vreme a aparut o problema la canalul de scurgere a apelor…

- Igor Dodon, care a fost toata viața angajat la stat, ar deține mari proprietați in Rusia, dar și conturi de zeci de milioane de dolari in bancile din Elveția. Aceasta declarație a fost facuta marți seara de fostul sau partener de proteste, liderul „Partidului Nostru", Renato Usatii, in cadrul unei emisiuni…

- Incendii devastatoare in Rusia. Peste 105 de paduri au luat foc in ultimele 24 de ore. Flacarile au cuprins peste 4 mii de hectare. Potrivit presei ruse, pompierii lupta in continuare cu focul. Cele mai afectate sunt regiunea Krasnoyarsk și Irkutsk.

- Presedintii din Rusia si China, Vladimir Putin si Xi Jinping, au catalogat, in cursul unei intrevederi desfasurate in Beijing, drept inacceptabile presiunile Statelor Unite in sensul inlaturarii Administratiei din Venezuela, anunta Kremlinul, conform agentiei de presa Tass, citata de Mediafax."In…